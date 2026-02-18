حمّى وركلة ضائعة.. يامال يخيب الآمال أمام جيرونا وبرشلونة يدفع الثمن فما الذي حصل؟

قدّم لامين يامال مباراة متواضعة في خسارة أمام جيرونا "1-2" الإثنين ضمن المرحلة 25 من لموسم "2025-2026"، بعدما أهدر ركلة جزاء وأضاع أكثر من فرصة تهديفية.



وأمام جماهير كبيرة في ملعب "مونتيليفي"، تقدّم برشلونة عبر باو كوبارسي في الدقيقة 59، لكن جيرونا قلب النتيجة سريعًا بهدف ليمار في الدقيقة 61، قبل أن يحسم بلتران ديربي كتالونيا بهدف ثانٍ في الدقيقة 86.



وبرّر منسق في برشلونة بويان كريكيتش أداء يامال قائلا لإذاعة "Cadena Ser" إن اللاعب "عانى من حمّى واضطر للعب بعد تناول المسكنات".



وفي لقطة ركلة الجزاء، ارتطمت تسديدة يامال بالقائم الأيسر للحارس باولو غازانيغا، لتكون أول ركلة جزاء يهدرها في مسيرته، بعدما كان قد سجل الركلات السبع السابقة بنجاح مع برشلونة ومنتخبات المختلفة.



وبالتوازي، أشارت تقارير إلى احتمال معاناة اللاعب من أزمة نفسية، مستندة إلى صورة نشرها عبر "إنستغرام" كتب فيها "الفصل الأول، سقوط داخلي.. أتمنى أن أكون ما يريده الجميع مني".



كما فشل يامال في التسجيل للمباراة الرابعة تواليا في الدوري هذا الموسم، بعدما كان قد هز شباك أوفييدو وإلتشي وريال مايوركا في الجولات الماضية.



ورغم أرقامه هذا الموسم، لم يترك يامال "18 عامًا" بصمة تهديفية أو تمريرية أمام الأندية الكبرى، إذ لم يسجل أو يصنع ضد وأتلتيكو محليًا، وباريس وتشيلسي أوروبيًا.



وبحسب الأرقام المذكورة، سجل لامين "15" هدفًا وقدّم "13" تمريرة حاسمة في "32" مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم. (winwin)

