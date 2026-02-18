تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

مباراة افتتاح كأس العالم في خطر.. سباق الوقت يضع "فيفا" أمام خيار صعب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 06:30
A-
A+
مباراة افتتاح كأس العالم في خطر.. سباق الوقت يضع فيفا أمام خيار صعب
مباراة افتتاح كأس العالم في خطر.. سباق الوقت يضع فيفا أمام خيار صعب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كان يفترض أن تكون افتتاحية كأس العالم 2026 لحظة محسومة لا يطالها الجدل. "فيفا" ثبّت أن المباراة الأولى ستقام في 11 حزيران 2026 في "ملعب مكسيكو سيتي" المعروف تاريخيًا باسم "أزتيكا" بين المكسيك وجنوب أفريقيا.لكن الأسابيع الأخيرة أعادت فتح الملف من زاوية مختلفة. ليست المشكلة في الجدول أو الخصم، بل في عامل واحد يختصر كل شيء وهو الوقت. الملعب يخضع لورشة تجديد واسعة، ومع اقتراب البطولة بدأت تظهر في مؤشرات قلق من أن وتيرة الأعمال قد لا تضمن جاهزية التشغيل وفق متطلبات "فيفا" إذا استمرت التأخيرات.
 
المشهد الميداني لا يوحي بتوقف الأعمال. صور حديثة التقطت في 13 شباط 2026 أظهرت استمرار الأشغال داخل الملعب ومحيطه بما يشمل أرضية هجينة ومقاعد جديدة، في وقت باتت فيه المسافة الزمنية قصيرة نسبيًا عن الموعد الرسمي للافتتاح. في خلفية هذا القلق تفصيل حساس يتعلق بمرحلة ما قبل البطولة. تقارير تتحدث عن أن "فيفا" يتسلم الإشراف التشغيلي على الملاعب قبل انطلاق الحدث بفترة، ما يجعل أي تأخير يضغط على مساحة الاختبارات والبروفات التنظيمية التي تسبق المباراة الافتتاحية. لهذا يكتسب موعد "الاختبار الكبير" قيمة مضاعفة.
وكانت تقارير دولية قد أشارت إلى خطة لإعادة افتتاح الملعب عبر مباراة ودية بين المكسيك والبرتغال في 28 آذار 2026، بوصفها محطة عملية تقيس الجاهزية بدل الاكتفاء بوعود الورشة.
 
الأكثر دلالة أن القلق لا يأتي فقط من متابعين أو صحافة، بل نُقل أيضًا عن مالك الملعب حديث يوحي بعدم اليقين الكامل حيال الالتزام بالمهل، وهو ما غذّى رواية "الأزمة المفاجئة" التي تتخوف من أن يتحول التأخير إلى قرار قاسٍ إذا وصل الملف إلى مرحلة حافة الوقت.
 
مع ذلك، لا توجد حتى الآن إشارة إلى قرار رسمي بسحب الافتتاح من مكسيكو سيتي. الثابت على الورق ما زال كما هو، "فيفا" يؤكد افتتاح البطولة في هذا الملعب يوم 11 حزيران 2026. ما يتبدل هو منسوب القلق حول الجاهزية النهائية، بين من يراهن على إنجاز الأعمال ضمن المهلة، ومن يعتقد أن "فيفا" قد يلوّح بخيارات بديلة إذا لم تنجز كل المتطلبات التشغيلية في وقتها.
 
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
فيفا يدرس منح المغرب استضافة كأس العالم للأندية 2029
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أمام الخيار الأصعب قريباً
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفيفا" يثير غضب مشجعي كأس العالم 2026!
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

جنوب أفريقيا

كأس العالم

البرتغال

أفريقيا

المكسيك

بطولة ب

التزام

الزمني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-02-18
Lebanon24
04:30 | 2026-02-18
Lebanon24
04:00 | 2026-02-18
Lebanon24
03:30 | 2026-02-18
Lebanon24
03:00 | 2026-02-18
Lebanon24
02:30 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24