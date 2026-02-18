بشأن "أزمة فينيسيوس".. أول تعليق من اليويفا

علق (يويفا) على أزمة نجم فينيسيوس جونيور، الذي اشتكى تعرضه لإهانة عنصرية خلال لقاء فريقه مع بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء.



وأعلن اليويفا، الأربعاء، أنه يجري مراجعة للتقارير الرسمية الخاصة بمباراة بنفيكا وضيفه ، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة .



وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف، مزاعم إساءة عنصرية من جانب الأرجنتيني جانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا ضد فينيسيوس، صاحب هدف اللقاء الوحيد.

وغادر فينيسيوس (25 عاما) ملعب المباراة بعد أن أبلغ حكم اللقاء أن أحد لاعبي بنفيكا "ارتكب إساءة عنصرية"، أشار الفريق الإسباني لاحقا إلى أنه بريستياني.



وتوقفت المباراة مؤقتا وفقا للوائح اليويفا، لمدة 10 دقائق، قبل أن يكمل فينيسيوس المباراة حتى النهاية.



وقال متحدث باسم الاتحاد : "تجري حاليا مراجعة التقارير الرسمية للمباريات التي أقيمت الليلة الماضية".



وأضاف المتحدث: "عند الإبلاغ عن أي مخالفات، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال أسفرت عن فرض عقوبات تأديبية، سيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم". (سكاي نيوز عربية)