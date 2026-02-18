في كرة السلة.. فوز لامع لـالرياضي بيروت على غوركان الإيراني

فاز - ، مساء اليوم الأربعاء، على فريق "غوركان" ، وذلك ضمن مسابقة أبطال لكرة السلة، والتي تأتي بتنظيم من الاتحادين الدولي (فيبا) والآسيوي.

وانتزع "الرياضي" الفوز بإحرازه 95 نقطة مقابل 86 لـ"غوركان"، وذلك في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في مجمع - زوق مكايل.