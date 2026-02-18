تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)

Lebanon 24
18-02-2026 | 16:09
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)
يستمر الإسباني من أصول مغربية، لامين يامال، نجم نادي برشلونة، في مشاركة أجواء وطقوس شهر رمضان مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

ومع بداية أول أيام الشهر الفضيل في إسبانيا، نشر يامال صورة على حسابه في "إنستغرام" ظهر فيها برفقة صديق مرتديًا الجلباب المغربي، في لقطة تعبّر عن فخره بجذوره واحتفاله بالشهر الكريم.

لماذا يرتبط الجلاب وقمر الدين بشهر رمضان فقط؟
مفتي صيدا رعى احتفال صندوق الزكاة بحلول شهر رمضان
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
لماذا يستيقظ لامين يامال ليلاً؟ اليكم ما كشفه من اسرار عن نفسه
نادي برشلونة

لامين يامال

برشلونة

إسبانيا

الكريم

المغرب

رمضان

