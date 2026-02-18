تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-6
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)
Lebanon 24
18-02-2026
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستمر الإسباني من أصول مغربية،
لامين يامال
، نجم
نادي برشلونة
، في مشاركة أجواء وطقوس شهر
رمضان
مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.
ومع بداية أول أيام الشهر الفضيل في
إسبانيا
، نشر يامال صورة على حسابه في "إنستغرام" ظهر فيها برفقة صديق مرتديًا الجلباب
المغربي
، في لقطة تعبّر عن فخره بجذوره واحتفاله بالشهر
الكريم
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يرتبط الجلاب وقمر الدين بشهر رمضان فقط؟
Lebanon 24
لماذا يرتبط الجلاب وقمر الدين بشهر رمضان فقط؟
19/02/2026 01:54:17
19/02/2026 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي صيدا رعى احتفال صندوق الزكاة بحلول شهر رمضان
Lebanon 24
مفتي صيدا رعى احتفال صندوق الزكاة بحلول شهر رمضان
19/02/2026 01:54:17
19/02/2026 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
Lebanon 24
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
19/02/2026 01:54:17
19/02/2026 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يستيقظ لامين يامال ليلاً؟ اليكم ما كشفه من اسرار عن نفسه
Lebanon 24
لماذا يستيقظ لامين يامال ليلاً؟ اليكم ما كشفه من اسرار عن نفسه
19/02/2026 01:54:17
19/02/2026 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي برشلونة
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
الكريم
المغرب
رمضان
قد يعجبك أيضاً
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
Lebanon 24
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
15:45 | 2026-02-18
18/02/2026 03:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
Lebanon 24
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
10:26 | 2026-02-18
18/02/2026 10:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "أزمة فينيسيوس".. أول تعليق من اليويفا
Lebanon 24
بشأن "أزمة فينيسيوس".. أول تعليق من اليويفا
07:44 | 2026-02-18
18/02/2026 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مباراة افتتاح كأس العالم في خطر.. سباق الوقت يضع "فيفا" أمام خيار صعب
Lebanon 24
مباراة افتتاح كأس العالم في خطر.. سباق الوقت يضع "فيفا" أمام خيار صعب
06:30 | 2026-02-18
18/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حمّى وركلة ضائعة.. يامال يخيب الآمال أمام جيرونا وبرشلونة يدفع الثمن فما الذي حصل؟
Lebanon 24
حمّى وركلة ضائعة.. يامال يخيب الآمال أمام جيرونا وبرشلونة يدفع الثمن فما الذي حصل؟
04:30 | 2026-02-18
18/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:45 | 2026-02-18
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
10:26 | 2026-02-18
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
07:44 | 2026-02-18
بشأن "أزمة فينيسيوس".. أول تعليق من اليويفا
06:30 | 2026-02-18
مباراة افتتاح كأس العالم في خطر.. سباق الوقت يضع "فيفا" أمام خيار صعب
04:30 | 2026-02-18
حمّى وركلة ضائعة.. يامال يخيب الآمال أمام جيرونا وبرشلونة يدفع الثمن فما الذي حصل؟
04:00 | 2026-02-18
في سهرة دوري أبطال أوروبا.. حكيمي وفينيسيوس يصنعان الحدث
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24