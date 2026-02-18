تبرئة ثلاثة لاعبي تنس بعد تناول لحوم ملوثة

تمكّن ثلاثة لاعبين من التنس من أميركا الجنوبية من استكمال مسيرتهم الرياضية بعد تبرئتهم من قبل لنزاهة التنس، عقب تحقيق في تعاطي المنشطات مرتبط بلحوم ملوثة.



وكانت اختبارات كل من كونر هويرتاس (بيرو)، وماتيو باريروس رييس (البرازيل)، وأندريس أوريا (كولومبيا) أظهرت وجود مادة بولدينون، وهي منشط محظور، خلال مشاركتهم في بطولة تشالنغر للتنس في بوغوتا، ، في أيار من العام الماضي.



وأوضحت الوكالة أن اللاعبين تناولوا اللحوم الملوثة دون قصد، مقدمين أدلة ووثائق تثبت ذلك، شملت إيصالات مفصلة ومعلومات عن مصدر اللحوم خلال البطولة.



وأعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس نتائج تحقيقها يوم الأربعاء.

