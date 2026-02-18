تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

تبرئة ثلاثة لاعبي تنس بعد تناول لحوم ملوثة

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:00
تبرئة ثلاثة لاعبي تنس بعد تناول لحوم ملوثة
تمكّن ثلاثة لاعبين من التنس من أميركا الجنوبية من استكمال مسيرتهم الرياضية بعد تبرئتهم من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس، عقب تحقيق في تعاطي المنشطات مرتبط بلحوم ملوثة.

وكانت اختبارات كل من كونر هويرتاس ديل بينو (بيرو)، وماتيو باريروس رييس (البرازيل)، وأندريس أوريا (كولومبيا) أظهرت وجود مادة بولدينون، وهي منشط محظور، خلال مشاركتهم في بطولة تشالنغر للتنس في بوغوتا، كولومبيا، في أيار من العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن اللاعبين تناولوا اللحوم الملوثة دون قصد، مقدمين أدلة ووثائق تثبت ذلك، شملت إيصالات مفصلة ومعلومات عن مصدر اللحوم خلال البطولة.

وأعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس نتائج تحقيقها يوم الأربعاء.
