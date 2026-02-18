تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
تبرئة ثلاثة لاعبي تنس بعد تناول لحوم ملوثة
Lebanon 24
18-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّن ثلاثة لاعبين من التنس من أميركا الجنوبية من استكمال مسيرتهم الرياضية بعد تبرئتهم من قبل
الوكالة الدولية
لنزاهة التنس، عقب تحقيق في تعاطي المنشطات مرتبط بلحوم ملوثة.
وكانت اختبارات كل من كونر هويرتاس
ديل بينو
(بيرو)، وماتيو باريروس رييس (البرازيل)، وأندريس أوريا (كولومبيا) أظهرت وجود مادة بولدينون، وهي منشط محظور، خلال مشاركتهم في بطولة تشالنغر للتنس في بوغوتا،
كولومبيا
، في أيار من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن اللاعبين تناولوا اللحوم الملوثة دون قصد، مقدمين أدلة ووثائق تثبت ذلك، شملت إيصالات مفصلة ومعلومات عن مصدر اللحوم خلال البطولة.
وأعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس نتائج تحقيقها يوم الأربعاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة رضيع ثالث في فرنسا بعد تناول حليب ملوّث
Lebanon 24
وفاة رضيع ثالث في فرنسا بعد تناول حليب ملوّث
19/02/2026 09:16:29
19/02/2026 09:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لحوم وأسماك فاسدة... وختم مؤسسة بالشمع الأحمر
Lebanon 24
لحوم وأسماك فاسدة... وختم مؤسسة بالشمع الأحمر
19/02/2026 09:16:29
19/02/2026 09:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة...ضبط مستودع لحوم فاسدة (فيديو)
Lebanon 24
في هذه المنطقة...ضبط مستودع لحوم فاسدة (فيديو)
19/02/2026 09:16:29
19/02/2026 09:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. أعلاف ملوثة تضرب المزارع اللبنانية
Lebanon 24
تحذير.. أعلاف ملوثة تضرب المزارع اللبنانية
19/02/2026 09:16:29
19/02/2026 09:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الدولية
كولومبيا
البرازيل
ديل بينو
الرياض
كولومب
رياضي
رياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
في الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من فخ كومو
Lebanon 24
في الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من فخ كومو
02:00 | 2026-02-19
19/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون ويواصل نزيف النقاط
Lebanon 24
أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون ويواصل نزيف النقاط
01:07 | 2026-02-19
19/02/2026 01:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)
Lebanon 24
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)
16:09 | 2026-02-18
18/02/2026 04:09:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
Lebanon 24
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
15:45 | 2026-02-18
18/02/2026 03:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
Lebanon 24
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
10:26 | 2026-02-18
18/02/2026 10:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2026-02-19
في الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من فخ كومو
01:07 | 2026-02-19
أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون ويواصل نزيف النقاط
16:09 | 2026-02-18
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)
15:45 | 2026-02-18
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
10:26 | 2026-02-18
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
07:44 | 2026-02-18
بشأن "أزمة فينيسيوس".. أول تعليق من اليويفا
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 09:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 09:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 09:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24