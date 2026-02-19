تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون ويواصل نزيف النقاط
Lebanon 24
19-02-2026
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتفى
أرسنال
بالتعادل مع مضيفه وولفرهامبتون 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، بالمباراة المقدمة بين الفريقين في
الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وللمباراة الثانية على التوالي بالدوري يفشل أرسنال في الفوز بعدما كان قد تعادل مع برينتفورد 1 - 1 في الجولة الماضية.
تقدم بوكايو
ساكا
بهدف أول لأرسنال في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الإكوادوري بييرو هينكابي الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم قلص الفارق الإسباني
هوغو
بوينو لوولفرهامبتون في الدقيقة 61.
واستفاد وولفرهامبتون من هدف ذاتي سجله
الإيطالي
ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال بطريق الخطأ في مرماه.
رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط فقط عن
مانشستر سيتي
الوصيف، أما وولفرهامبتون فلا يزال متذيلا وله 10 نقاط.
