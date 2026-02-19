أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون ويواصل نزيف النقاط

اكتفى بالتعادل مع مضيفه وولفرهامبتون 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، بالمباراة المقدمة بين الفريقين في .



وللمباراة الثانية على التوالي بالدوري يفشل أرسنال في الفوز بعدما كان قد تعادل مع برينتفورد 1 - 1 في الجولة الماضية.

تقدم بوكايو بهدف أول لأرسنال في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الإكوادوري بييرو هينكابي الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم قلص الفارق الإسباني بوينو لوولفرهامبتون في الدقيقة 61.

واستفاد وولفرهامبتون من هدف ذاتي سجله ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال بطريق الخطأ في مرماه.



رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط فقط عن الوصيف، أما وولفرهامبتون فلا يزال متذيلا وله 10 نقاط.