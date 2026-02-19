تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
في الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من فخ كومو
Lebanon 24
19-02-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنقذ النجم
البرتغالي
رافاييل لياو فريقه
ميلان
من هزيمة محققة أمام ضيفه كومو في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "سان
سيرو
" ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري
الإيطالي
لكرة القدم
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ميلان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف
إنتر
ميلان المتصدر، مقابل 42 نقطة لكومو في المركز السادس.
وتقدم كومو بهدف عن طريق الأرجنتيني الشاب نيكو باز في الدقيقة 32 وأدرك البرتغالي رافاييل لياو التعادل لميلان في الدقيقة 64.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روما يتفوق على تورينو بثنائية في الجولة 21 من الدوري الإيطالي
Lebanon 24
روما يتفوق على تورينو بثنائية في الجولة 21 من الدوري الإيطالي
19/02/2026 11:39:25
19/02/2026 11:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رمضان صبحي ينجو من "قضبان" الحبس ويسقط في فخ "الفيدرالية السويسرية"
Lebanon 24
رمضان صبحي ينجو من "قضبان" الحبس ويسقط في فخ "الفيدرالية السويسرية"
19/02/2026 11:39:25
19/02/2026 11:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف هويلوند يقلب الطاولة ويشعل صراع الدوري الإيطالي
Lebanon 24
هدف هويلوند يقلب الطاولة ويشعل صراع الدوري الإيطالي
19/02/2026 11:39:25
19/02/2026 11:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
19/02/2026 11:39:25
19/02/2026 11:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي
لكرة القدم
البرتغالي
الأرجنتين
كرة القدم
أرجنتيني
الإيطالي
البرتغال
قد يعجبك أيضاً
أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون ويواصل نزيف النقاط
Lebanon 24
أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون ويواصل نزيف النقاط
01:07 | 2026-02-19
19/02/2026 01:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تبرئة ثلاثة لاعبي تنس بعد تناول لحوم ملوثة
Lebanon 24
تبرئة ثلاثة لاعبي تنس بعد تناول لحوم ملوثة
23:00 | 2026-02-18
18/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)
Lebanon 24
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)
16:09 | 2026-02-18
18/02/2026 04:09:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
Lebanon 24
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
15:45 | 2026-02-18
18/02/2026 03:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
Lebanon 24
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
10:26 | 2026-02-18
18/02/2026 10:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:07 | 2026-02-19
أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون ويواصل نزيف النقاط
23:00 | 2026-02-18
تبرئة ثلاثة لاعبي تنس بعد تناول لحوم ملوثة
16:09 | 2026-02-18
احتفالًا بشهر رمضان.. لامين يامال يظهر بالجلباب المغربي (صورة)
15:45 | 2026-02-18
في كرة السلة.. فوز لامع لـ"الرياضي" بيروت على "غوركان" الإيراني
10:26 | 2026-02-18
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
07:44 | 2026-02-18
بشأن "أزمة فينيسيوس".. أول تعليق من اليويفا
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 11:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 11:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 11:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24