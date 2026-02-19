في الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من فخ كومو

أنقذ النجم رافاييل لياو فريقه من هزيمة محققة أمام ضيفه كومو في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "سان " ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ميلان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف ميلان المتصدر، مقابل 42 نقطة لكومو في المركز السادس.

وتقدم كومو بهدف عن طريق الأرجنتيني الشاب نيكو باز في الدقيقة 32 وأدرك البرتغالي رافاييل لياو التعادل لميلان في الدقيقة 64.