عمورة بين "الانضباط" والموهبة.. فولفسبورغ يحسم الجدل ويترقب استمرار التوهج

لا يزال اسم الدولي عمورة يتردد في ، وسط حديث عن صعوبة تسيير ملفه داخل فولفسبورغ خلال الأسابيع الأخيرة، بعد عودته من نهائيات "2025". ووفق ما نقل الإعلام الألماني، واجه اللاعب صعوبات في استعادة نسقه مع الفريق لأسباب رياضية وأخرى "انضباطية".



صحيفة "كيكر" تطرقت إلى وضعية عمورة من خلال حديث مع مدرب فولفسبورغ دانييل ، الذي أكد أن اللاعب "حفظ الدرس" بعد ما وصفه بـ"تجاوزاته" الأخيرة.



وقال باور "عمورة حفظ الدرس، لقد فهم بأن القانون فوق الجميع داخل النادي، ودفع الثمن بغيابه عن مباراتنا أمام كولن في السابق، والأمور عادت إلى نصابها". وأضاف "علينا دائما أن نجد التوازن المطلوب في هكذا حالات، صحيح أن غيابه عنا سابقا أثّر علينا سلبا، ولكن مثلما قلت القانون يطبق على الجميع".



وختم المدرب بالقول "من جانب آخر، عمورة يبقى موهبة فريدة من نوعها، ونحن نضع فيه الثقة اللازمة ليقدم مستويات كبيرة مستقبلا".



وكان عمورة قد سجل هدفا في المباراة الماضية لفريقه في أمام ، على أن تتجه الأنظار إلى ما سيقدمه السبت المقبل أمام أوغسبورغ.



وبحسب المعطيات الواردة، يُنظر إلى عمورة كأحد مفاتيح فولفسبورغ في الموسم الحالي، بعدما ساهم في 10 أهداف خلال 19 مباراة خاضها حتى الآن. (العين)

