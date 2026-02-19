تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
لامين جمال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
19-02-2026
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطف النجم الشاب لنادي
برشلونة الإسباني
، لامين جمال، الأنظار بعيداً عن المستطيل الأخضر، بعدما شارك جماهيره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي رسالة تهنئة خاصة بمناسبة حلول شهر
رمضان
المبارك.
وعبّر الموهبة الصاعدة، ذو الأصول العربية، عن فخره واعتزازه بجذوره، متمنياً لكافة
المسلمين
حول العالم شهراً مليئاً بالخير واليمن والبركات، وهي اللفتة التي لاقت تفاعلاً واسعاً وتقديراً كبيراً من عشاق الساحرة المستديرة.
وتأتي هذه التهنئة في وقت يعيش فيه لامين جمال أوج عطائه الكروي، حيث بات الركيزة الأساسية في خطط النادي الكتالوني والمنتخب الإسباني رغم حداثة سنه.
وقد أثنى المتابعون على حرص اللاعب الشاب على التواصل مع جمهوره في المناسبات
الدينية
، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز من صورته كنموذج
رياضي
ملهم يجمع بين التميز الفني والارتباط بالقيم الثقافية والروحية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير
Lebanon 24
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير
19/02/2026 21:21:25
19/02/2026 21:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
19/02/2026 21:21:25
19/02/2026 21:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
19/02/2026 21:21:25
19/02/2026 21:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
إيران تُعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
19/02/2026 21:21:25
19/02/2026 21:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
برشلونة الإسباني
نادي برشلونة
المسلمين
الدينية
الإسلام
برشلونة
إسلامي
المسلم
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة
Lebanon 24
بالفيديو.. التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة
10:55 | 2026-02-19
19/02/2026 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
10:22 | 2026-02-19
19/02/2026 10:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مواعيد ثمن نهائي كأس إنجلترا
Lebanon 24
مواعيد ثمن نهائي كأس إنجلترا
09:19 | 2026-02-19
19/02/2026 09:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة مستبعدة مبكرا.. سباليتي يخطط لموسم يوفنتوس وسط غموض مصيره
Lebanon 24
قائمة مستبعدة مبكرا.. سباليتي يخطط لموسم يوفنتوس وسط غموض مصيره
09:08 | 2026-02-19
19/02/2026 09:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عمورة بين "الانضباط" والموهبة.. فولفسبورغ يحسم الجدل ويترقب استمرار التوهج
Lebanon 24
عمورة بين "الانضباط" والموهبة.. فولفسبورغ يحسم الجدل ويترقب استمرار التوهج
05:37 | 2026-02-19
19/02/2026 05:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
Lebanon 24
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
15:52 | 2026-02-18
18/02/2026 03:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
05:00 | 2026-02-19
19/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
Lebanon 24
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
15:18 | 2026-02-18
18/02/2026 03:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:55 | 2026-02-19
بالفيديو.. التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة
10:22 | 2026-02-19
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
09:19 | 2026-02-19
مواعيد ثمن نهائي كأس إنجلترا
09:08 | 2026-02-19
قائمة مستبعدة مبكرا.. سباليتي يخطط لموسم يوفنتوس وسط غموض مصيره
05:37 | 2026-02-19
عمورة بين "الانضباط" والموهبة.. فولفسبورغ يحسم الجدل ويترقب استمرار التوهج
02:00 | 2026-02-19
في الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من فخ كومو
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 21:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 21:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 21:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24