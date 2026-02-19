لامين جمال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

خطف النجم الشاب لنادي ، لامين جمال، الأنظار بعيداً عن المستطيل الأخضر، بعدما شارك جماهيره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي رسالة تهنئة خاصة بمناسبة حلول شهر المبارك.

وعبّر الموهبة الصاعدة، ذو الأصول العربية، عن فخره واعتزازه بجذوره، متمنياً لكافة حول العالم شهراً مليئاً بالخير واليمن والبركات، وهي اللفتة التي لاقت تفاعلاً واسعاً وتقديراً كبيراً من عشاق الساحرة المستديرة.



وتأتي هذه التهنئة في وقت يعيش فيه لامين جمال أوج عطائه الكروي، حيث بات الركيزة الأساسية في خطط النادي الكتالوني والمنتخب الإسباني رغم حداثة سنه.

وقد أثنى المتابعون على حرص اللاعب الشاب على التواصل مع جمهوره في المناسبات ، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز من صورته كنموذج ملهم يجمع بين التميز الفني والارتباط بالقيم الثقافية والروحية.









