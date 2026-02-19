تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
3
o
النبطية
8
o
زحلة
2
o
بعلبك
-7
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
تشيلافيرت يهاجم مبابي بتصريحات مهينة
Lebanon 24
19-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلطت التقارير الرياضية الضوء على التناغم التصاعدي والانسجام الكبير بين نجمي نادي
ريال مدريد الإسباني
، البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي
كيليان مبابي
. وأشارت التحليلات إلى أن الشراكة الهجومية بين النجمين بدأت تؤتي ثمارها بشكل مذهل، م بدد التكهنات السابقة حول صعوبة تعايشهما الفني في الملعب.
ويظهر
الثنائي
تفاهماً استثنائياً في تبادل الأدوار وصناعة الفرص، مما جعل من خط هجوم النادي الملكي قوة ضاربة يصعب إيقافها، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق في المنافسات المحلية والقارية.
وأكدت المصادر المقربة من "القلعة البيضاء" أن العلاقة بين اللاعبين خارج المستطيل الأخضر تتسم بالمودة والاحترام المتبادل، مما ساعد في تسريع وتيرة الاندماج الفني.
ويرى المتابعون أن وجود فينيسيوس ومبابي معاً يمنح المدرب خيارات تكتيكية متعددة، حيث يتميز كل منهما بالسرعة الفائقة والمهارة العالية في الاختراق، مما يضع الخصوم في حيرة دائمة. وبهذا التألق، يواصل
ريال مدريد
ترسيخ هيمنته الكروية، معتمداً على جيل جديد من "الغالاكتيكوس" يقوده هذا الثنائي المبدع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: تصريحات الرئيس ترامب بشأن مساهمة الناتو في أفغانستان مهينة ومروعة
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: تصريحات الرئيس ترامب بشأن مساهمة الناتو في أفغانستان مهينة ومروعة
20/02/2026 06:30:23
20/02/2026 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتُبرت "مهينة".. ترامب يحذف صورة مادورو "المعصوب والمكبل"
Lebanon 24
اعتُبرت "مهينة".. ترامب يحذف صورة مادورو "المعصوب والمكبل"
20/02/2026 06:30:23
20/02/2026 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو حفل زفاف أطاح بها بعد تصرفها المُهين.. فنانة عربية إلى التحقيق
Lebanon 24
فيديو حفل زفاف أطاح بها بعد تصرفها المُهين.. فنانة عربية إلى التحقيق
20/02/2026 06:30:23
20/02/2026 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي للجزيرة: لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأميركية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة
Lebanon 24
عراقجي للجزيرة: لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأميركية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة
20/02/2026 06:30:23
20/02/2026 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
ريال مدريد الإسباني
نادي ريال مدريد
كيليان مبابي
البرازيل
الثنائي
الرياض
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن إعادة إعمار غزة... ماذا سيُقدّم "فيفا" لمجلس السلام؟
Lebanon 24
بشأن إعادة إعمار غزة... ماذا سيُقدّم "فيفا" لمجلس السلام؟
15:59 | 2026-02-19
19/02/2026 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
Lebanon 24
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
14:26 | 2026-02-19
19/02/2026 02:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين جمال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
لامين جمال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
12:42 | 2026-02-19
19/02/2026 12:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة
Lebanon 24
بالفيديو.. التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة
10:55 | 2026-02-19
19/02/2026 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
10:22 | 2026-02-19
19/02/2026 10:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
05:00 | 2026-02-19
19/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:59 | 2026-02-19
بشأن إعادة إعمار غزة... ماذا سيُقدّم "فيفا" لمجلس السلام؟
14:26 | 2026-02-19
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
12:42 | 2026-02-19
لامين جمال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10:55 | 2026-02-19
بالفيديو.. التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة
10:22 | 2026-02-19
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
09:19 | 2026-02-19
مواعيد ثمن نهائي كأس إنجلترا
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
20/02/2026 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
20/02/2026 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
20/02/2026 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24