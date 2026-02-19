تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

تشيلافيرت يهاجم مبابي بتصريحات مهينة

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:00
تشيلافيرت يهاجم مبابي بتصريحات مهينة
تشيلافيرت يهاجم مبابي بتصريحات مهينة photos 0
سلطت التقارير الرياضية الضوء على التناغم التصاعدي والانسجام الكبير بين نجمي نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي. وأشارت التحليلات إلى أن الشراكة الهجومية بين النجمين بدأت تؤتي ثمارها بشكل مذهل، م بدد التكهنات السابقة حول صعوبة تعايشهما الفني في الملعب.
 
ويظهر الثنائي تفاهماً استثنائياً في تبادل الأدوار وصناعة الفرص، مما جعل من خط هجوم النادي الملكي قوة ضاربة يصعب إيقافها، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

وأكدت المصادر المقربة من "القلعة البيضاء" أن العلاقة بين اللاعبين خارج المستطيل الأخضر تتسم بالمودة والاحترام المتبادل، مما ساعد في تسريع وتيرة الاندماج الفني.
 
ويرى المتابعون أن وجود فينيسيوس ومبابي معاً يمنح المدرب خيارات تكتيكية متعددة، حيث يتميز كل منهما بالسرعة الفائقة والمهارة العالية في الاختراق، مما يضع الخصوم في حيرة دائمة. وبهذا التألق، يواصل ريال مدريد ترسيخ هيمنته الكروية، معتمداً على جيل جديد من "الغالاكتيكوس" يقوده هذا الثنائي المبدع.




