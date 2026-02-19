تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
Lebanon 24
19-02-2026
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصرّ مارك سيريا المرشح لرئاسة لنادي
برشلونة الإسباني
، على أن اللاعب
الأرجنتيني ليونيل ميسي
قد يسهم في إتمام صفقة ضمّ المهاجم
النرويجي إيرلينغ هالاند
إلى الفريق الكتالونيّ.
ويُعد سيريا من بين المرشحين الذين يسعون للحصول على منصب رئيس
نادي برشلونة
، في الانتخابات التي ستقام في 15 آذار المقبل. (العين الاخبارية)
النرويجي إيرلينغ هالاند
الأرجنتيني ليونيل ميسي
برشلونة الإسباني
نادي برشلونة
ليونيل ميسي
الأرجنتين
أرجنتيني
