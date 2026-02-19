فورست يضرب في تركيا.. ثلاثية نظيفة أمام فنربخشة في ملحق الدوري الأوروبي

عاد نوتنغهام فورست بانتصار ثمين من بعد فوزه 3-0 على فنربخشة في ذهاب ملحق المؤهل إلى دور الـ16.



وتلقى فنربخشة أكبر خسارة أوروبية له على أرضه منذ 1994، حين سقط 5-1 أمام كان الفرنسي.



وبدأ بيريرا مهمته مع فورست بأفضل طريقة ممكنة، محققا فوزا بثلاثية في أول ظهور له بعد توليه المسؤولية خلفا لشون دايتش.



وافتتح موريلو التسجيل لفورست في الدقيقة 21، قبل أن يخرج شكرينيار مصابا في الدقيقة 26 ليزيد من متاعب أصحاب الأرض. وفي الدقيقة 43 أضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني بصناعة جيبس وايت، قبل أن يتبادل الأدوار بتسجيل جيبس وايت الهدف الثالث من تمريرة إيجور في الدقيقة 50.



وجاءت الخسارة لتوقف سلسلة فنربخشة التي امتدت 6 مباريات دون هزيمة، بواقع 4 انتصارات وتعادلين، منذ خسارته أمام في كانون الثاني ضمن الدوري .



ويلتقي الفريقان الخميس المقبل في الإياب لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

