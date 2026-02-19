تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
فورست يضرب في تركيا.. ثلاثية نظيفة أمام فنربخشة في ملحق الدوري الأوروبي
Lebanon 24
19-02-2026
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد نوتنغهام فورست بانتصار ثمين من
تركيا
بعد فوزه 3-0 على فنربخشة في ذهاب ملحق
الدوري الأوروبي
المؤهل إلى دور الـ16.
وتلقى فنربخشة أكبر خسارة أوروبية له على أرضه منذ 1994، حين سقط 5-1 أمام كان الفرنسي.
وبدأ
فيتور
بيريرا مهمته مع فورست بأفضل طريقة ممكنة، محققا فوزا بثلاثية في أول ظهور له بعد توليه المسؤولية خلفا لشون دايتش.
وافتتح موريلو التسجيل لفورست في الدقيقة 21، قبل أن يخرج
ميلان
شكرينيار مصابا في الدقيقة 26 ليزيد من متاعب أصحاب الأرض. وفي الدقيقة 43 أضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني بصناعة
مورغان
جيبس وايت، قبل أن يتبادل
الثنائي
الأدوار بتسجيل جيبس وايت الهدف الثالث من تمريرة إيجور في الدقيقة 50.
وجاءت الخسارة لتوقف سلسلة فنربخشة التي امتدت 6 مباريات دون هزيمة، بواقع 4 انتصارات وتعادلين، منذ خسارته أمام
أستون فيلا
في كانون الثاني ضمن الدوري
الأوروبي
.
ويلتقي الفريقان الخميس المقبل في الإياب لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
