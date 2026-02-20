تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

رأسية إمام تفتح الموسم.. أول أهداف عاشور مع الأهلي في الدوري أمام الجونة

Lebanon 24
20-02-2026 | 00:00
رأسية إمام تفتح الموسم.. أول أهداف عاشور مع الأهلي في الدوري أمام الجونة
رأسية إمام تفتح الموسم.. أول أهداف عاشور مع الأهلي في الدوري أمام الجونة photos 0
سجل إمام عاشور أول أهدافه في الموسم الحالي بالدوري المصري بقميص الأهلي، خلال الفوز على الجونة 1-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن الجولة 18.

وجاء هدف اللقاء في الدقيقة 35، بعدما حوّل إمام برأسه عرضية أشرف بنشرقي إلى الشباك.

وبذلك افتتح إمام سجله التهديفي هذا الموسم بعد 6 مباريات سابقة اكتفى خلالها بصناعة 3 أهداف في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ورفع اللاعب رصيده إلى 31 هدفا مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 93 مباراة، إضافة إلى 22 تمريرة حاسمة، بإجمالي 53 مساهمة تهديفية.

وسجل إمام للمرة الأولى برأسية في الدوري المصري منذ هدفه أمام مودرن سبورت في موسم 2023-2024، كما يعد الجونة أكثر فريق هز شباكه خلال مسيرته برصيد 6 أهداف بواقع هدفين مع الزمالك و4 أهداف مع الأهلي.

وواصل إمام التسجيل في مرمى الجونة للموسم الرابع على التوالي، بعدما أحرز 6 أهداف في آخر 6 مواجهات جمعته بالفريق في الدوري المصري.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24