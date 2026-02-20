رأسية إمام تفتح الموسم.. أول أهداف عاشور مع الأهلي في الدوري أمام الجونة

سجل إمام أول أهدافه في الموسم الحالي بالدوري المصري بقميص الأهلي، خلال الفوز على الجونة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ضمن الجولة 18.



وجاء هدف اللقاء في الدقيقة 35، بعدما حوّل إمام برأسه عرضية إلى الشباك.



وبذلك افتتح إمام سجله التهديفي هذا الموسم بعد 6 مباريات سابقة اكتفى خلالها بصناعة 3 أهداف في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.



ورفع اللاعب رصيده إلى 31 هدفا مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 93 مباراة، إضافة إلى 22 تمريرة حاسمة، بإجمالي 53 مساهمة تهديفية.



وسجل إمام للمرة الأولى برأسية في الدوري المصري منذ هدفه أمام مودرن سبورت في موسم 2023-2024، كما يعد الجونة أكثر فريق هز شباكه خلال مسيرته برصيد 6 أهداف بواقع هدفين مع و4 أهداف مع الأهلي.



وواصل إمام التسجيل في مرمى الجونة للموسم الرابع على التوالي، بعدما أحرز 6 أهداف في آخر 6 مواجهات جمعته بالفريق في الدوري المصري.

