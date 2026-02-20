تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
فضائح أولمبياد الشتاء 2026
Lebanon 24
20-02-2026
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب ختام
دورة الألعاب الأولمبية
الشتوية 2026، استعرضت "ذا سبينوف" مجموعة من اللحظات الأكثر إثارة للجدل التي رافقت المنافسات، بين اتهامات بالغش وقرارات انضباطية ووقائع غير معتادة خطفت الأضواء.
في الكيرلنغ، تحولت مباراة
كندا
والسويد إلى عاصفة اتهامات بعدما وُجهت للاعب الكندي مارك كينيدي مزاعم عن لمسه الحجر مرتين، وهي مخالفة كبيرة في اللعبة. كينيدي نفى الاتهام بعصبية شديدة، لتصبح الواقعة واحدة من أكثر مشاهد الجدل تداولاً في البطولة.
وفي قرار أثار نقاشا واسعا، مُنع الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش من خوض سباق الزلاجات الصدرية بسبب خوذة اعتُبرت مخالفة لقاعدة تحظر أي تعبير سياسي أو مظاهر في الأولمبياد. اللاعب رفض استبدال الخوذة، وأعلن نيته
الاستئناف
، فيما قوبل القرار بانتقادات واتهامات بازدواجية المعايير.
كما شهدت منافسات التزلج الألبي لحظة انفعالية لافتة للنرويجي أتلي لي ماكغراث بعد خروجه من سباق التعرج إثر خطأ على المسار، إذ غادر المكان متأثرا قبل أن يوضح لاحقا أنه كان بحاجة لوقت بمفرده.
وتحدث الموقع أيضا عن أزمة لوجستية داخل القرية الأولمبية بعد نفاد مستلزمات وُزعت على الرياضيين بشكل مؤقت بسبب الطلب المرتفع، قبل أن تؤكد الجهة المنظمة إعادة توفيرها.
يومٌ آخر، ومتزلج نرويجي آخر يغمره الحزن. فعندما فاز ستورلا هولم ليغريد بالميدالية البرونزية في سباق البياثلون لمسافة 20 كيلومترًا، احتفل باعترافٍ غير متوقع في مقابلته بعد السباق: قبل ثلاثة أشهر، خان حبيبته. قال ليغريد، وهو في حالة حزن شديد، لهيئة الإذاعة النرويجية: "أخبرتها قبل أسبوع، وكان هذا أسوأ أسبوع في حياتي. لقد فزت بميدالية ذهبية في الحياة، وربما ينظر إليّ الكثيرون الآن بنظرة مختلفة، لكنني لا أرى سواها... أتمنى لو أستطيع مشاركة هذه اللحظة معها".
ومن بين أكثر اللقطات غرابة، أشار التقرير إلى أن عددا من الميداليات واجه مشاكل تصنيع، إذ اشتكى رياضيون من سقوطها من الأشرطة أو تعرضها للكسر أثناء الاحتفال.
كما تطرق إلى شائعة انتشرت حول مزاعم “غير مؤكدة” تتعلق بتلاعب بعض الرياضيين بأجسادهم لتحسين الأداء، مع نفي جهات رياضية لهذه القصة وطرح فكرة التحقيق فقط إذا ظهرت معطيات واضحة.
وفي فنلندا، خرج مدرب من الأولمبياد بسبب “مشاكل مرتبطة بالكحول” وفق ما قيل إنها خالفت قواعد السلوك، قبل أن يقدم اعتذارا ويشرح ملابسات ما جرى.
أما المشهد الأكثر طرافة، فكان دخول كلب إلى مسار سباق للتزلج الريفي السريع للفرق النسائية، واندفاعه خلف المتسابقات نحو خط النهاية في لقطة خطفت الاهتمام رغم أنها لم تقع في السباق النهائي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنستاسيا غولوبيفا تستعد لأول مشاركة لها في أولمبياد الشتاء 2026 مع أستراليا
Lebanon 24
أنستاسيا غولوبيفا تستعد لأول مشاركة لها في أولمبياد الشتاء 2026 مع أستراليا
20/02/2026 12:03:51
20/02/2026 12:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
Lebanon 24
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
20/02/2026 12:03:51
20/02/2026 12:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟
Lebanon 24
استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟
20/02/2026 12:03:51
20/02/2026 12:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026
Lebanon 24
بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026
20/02/2026 12:03:51
20/02/2026 12:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دورة الألعاب الأولمبية
الاستئناف
السويد
الرياض
الكحول
رياضي
الصدر
رياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
"العنصرية" تُربك ملاعب أوروبا.. هل تُعاقَب الأندية والجماهير؟
Lebanon 24
"العنصرية" تُربك ملاعب أوروبا.. هل تُعاقَب الأندية والجماهير؟
04:30 | 2026-02-20
20/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة البرازيل تدخل على خط فينيسيوس.. إدانات رسمية بعد واقعة عنصرية في لشبونة
Lebanon 24
حكومة البرازيل تدخل على خط فينيسيوس.. إدانات رسمية بعد واقعة عنصرية في لشبونة
03:36 | 2026-02-20
20/02/2026 03:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء المغربي يصدر أحكامه على 18 مشجعًا سنغاليًا
Lebanon 24
القضاء المغربي يصدر أحكامه على 18 مشجعًا سنغاليًا
03:30 | 2026-02-20
20/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يوسّع امبراطوريته
Lebanon 24
رونالدو يوسّع امبراطوريته
03:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارسيا يتمسّك بالأمل رغم رباعية أتلتيكو: "نستطيع قلب النتيجة"
Lebanon 24
غارسيا يتمسّك بالأمل رغم رباعية أتلتيكو: "نستطيع قلب النتيجة"
02:30 | 2026-02-20
20/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
10:00 | 2026-02-19
19/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
10:18 | 2026-02-19
19/02/2026 10:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2026-02-20
"العنصرية" تُربك ملاعب أوروبا.. هل تُعاقَب الأندية والجماهير؟
03:36 | 2026-02-20
حكومة البرازيل تدخل على خط فينيسيوس.. إدانات رسمية بعد واقعة عنصرية في لشبونة
03:30 | 2026-02-20
القضاء المغربي يصدر أحكامه على 18 مشجعًا سنغاليًا
03:00 | 2026-02-20
رونالدو يوسّع امبراطوريته
02:30 | 2026-02-20
غارسيا يتمسّك بالأمل رغم رباعية أتلتيكو: "نستطيع قلب النتيجة"
02:00 | 2026-02-20
كورتوا يدخل عالم الاستثمار.. حارس ريال مدريد ضمن ملاك لو مان
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 12:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 12:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 12:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24