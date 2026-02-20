بسبب الفساد.. مسؤول رياضي في ورطة

أفادت تقارير عن أن المدير التنفيذي لرابطة لاعبي البيسبول كلارك استقال الثلاثاء، وسط سلسلة ملفات أثارت جدلا داخل النقابة وخارجها.



وذكرت التقارير صباح الثلاثاء أن كلارك كان يتجه إلى الاستقالة في وقت يخضع فيه هو والنقابة لتحقيق فيدرالي من قبل المنطقة الشرقية لنيويورك بشأن مخالفات مالية مرتبطة باستخدام أموال التراخيص، مع التحقيق في طريقة استخدام أموال التراخيص لدى الرجل البالغ 53 عاما.



وبالتوازي، تحدث تقرير لـ"ESPN" بعد ظهر الثلاثاء عن نتائج تحقيق داخلي داخل النقابة خلص إلى وجود علاقة "غير لائقة" بين كلارك وزوجة أخيه، التي كانت قد عُينت في النقابة عام 2023.



وبحسب "ESPN"، برز اسم بروس ماير نائب المدير التنفيذي كخيار مطروح لدى عدد من اللاعبين ليكون بديلا محتملا لكلارك.



وأعلنت رابطة لاعبي دوري البيسبول الرئيسي رسميا استقالة كلارك من منصبه، مشيرة إلى أنه انضم إلى طاقم الرابطة مديرا للعلاقات مع اللاعبين عام 2010، ثم خلف مايكل واينر مديرا تنفيذيا عام 2013، وكان أول لاعب سابق يتولى هذا الموقع.



وقالت الرابطة إن المجلس التنفيذي الكامل لممثلي اللاعبين اجتمع مع موظفي الرابطة ومستشارين قانونيين خارجيين لبحث الخطوات التالية، مؤكدة أن تركيز اللاعبين يبقى على الاستعدادات المستمرة للمفاوضة الجماعية هذا العام.



ويجري في المنطقة الشرقية لنيويورك تحقيقا بشأن استخدام شركة "ون تيم بارتنرز" وهي شركة تراخيص جماعية بمليارات الدولارات يمتلك الاتحاد جزءا منها، كما تمتلكها أيضا شركة "بلايرز واي"، مع الإشارة إلى إنفاق ملايين الدولارات دون تنظيم الكثير من الفعاليات.



وكان من المقرر أن يبدأ كلارك وجولة الرابطة السنوية في معسكرات التدريب الربيعية الثلاثاء بدءا من كليفلاند غارديانز، إلا أن الاجتماع أُلغي بعد صدور التقارير.



وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من بدء مفاوضات اتفاقية المفاوضة الجماعية بين دوري البيسبول الرئيسي والرابطة، وسط حديث عن سيناريو إغلاق يضغط فيه الملاك باتجاه سقف للرواتب. وتشير المعطيات إلى أن اللعبة توقفت عام 2021 لمدة 99 يوما، فيما تزايدت الدعوات إلى سقف للرواتب خلال المواسم الأربعة الماضية. تاريخيا، عارضت الرابطة هذا الطرح بشدة، وفي عام 1994 أدى الخلاف على سقف الرواتب إلى إلغاء بطولة العالم بعد إضراب في منتصف الموسم. (فوكس نيوز)

