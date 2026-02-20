اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

Lebanon 24
20-02-2026 | 01:30
مع اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في نهاية هذا الأسبوع، خطف المتزلج النرويجي ستورلا هولم ليغريد الأضواء بطريقة مختلفة، ليس بسبب نتيجته فقط، بل بسبب اعتراف شخصي ثقيل أطلقه فور تتويجه.

فبعد فوزه بالميدالية البرونزية في سباق البياثلون لمسافة 20 كيلومترا، قال ليغريد في مقابلته بعد السباق إنه خان حبيبته قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه أخبرها قبل أسبوع، واصفا تلك الأيام بأنها كانت "أسوأ أسبوع" في حياته.

وأضاف أنه يشعر وكأنه "فاز بميدالية ذهبية في الحياة"، لكنّه يدرك أن كثيرين قد ينظرون إليه الآن بشكل مختلف، قبل أن يؤكد أنه لا يرى سواها ويتمنى لو كان قادرا على مشاركة لحظة التتويج معها.
