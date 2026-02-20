تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

كورتوا يدخل عالم الاستثمار.. حارس ريال مدريد ضمن ملاك لو مان

Lebanon 24
20-02-2026 | 02:00
كورتوا يدخل عالم الاستثمار.. حارس ريال مدريد ضمن ملاك لو مان
أعلن نادي لو مان الفرنسي انضمام البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إلى مجموعة ملاك النادي، مؤكدا في بيان رسمي أنه بات أحدث المساهمين فيه.

وأوضح لو مان أن المجموعة البرازيلية OutField، التي استحوذت على حصة في النادي هذا الصيف، أتمت خطوة جديدة عبر توسيع عملية الاستحواذ بمشاركة رياضيين معروفين عالميا ومستثمرين أوروبيين، بهدف تسريع التطوير الهيكلي للنادي ودعم مشروعه بالتعاون مع رئيسه تيري جوميز.

وأشار البيان إلى أن أحد محاور المشروع بدأ فعليا عبر بناء مركز تدريب مخصص لتطوير المواهب المحلية، على أن يكون الهدف على المدى المتوسط تحويل لو مان إلى نموذج وطني في تكوين اللاعبين الشباب ومصدرا مستداما للمواهب للفريق الأول، بالتوازي مع مواصلة تطوير قطاع السيدات وتعزيز تنظيم النادي وتوحيد مختلف الشركاء والجمهور.

وأكد النادي أن الطموح يتمثل في بناء ناد طموح ومستدام، مع تعزيز الأداء الرياضي وتطوير العلامة التجارية محليا ودوليا.

وينشط لو مان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ويحتل المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المتصدر، وينافس على بطاقة الصعود إلى الدوري الفرنسي.

وينضم كورتوا إلى قائمة مساهمين تضم نوفاك دجوكوفيتش وسائقي الفورمولا 1 فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن، مع امتلاكهم حصة أقلية، فيما تحتفظ مجموعة OutField بالحصة الأكبر.

وصعد لو مان من الدرجة الثالثة إلى الثانية في موسم 2024-2025، ولم يظهر في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2009-2010، وخاض في تاريخه خمسة مواسم فقط في الدرجة الأولى.
