Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

القضاء المغربي يصدر أحكامه على 18 مشجعًا سنغاليًا

Lebanon 24
20-02-2026 | 03:30
القضاء المغربي يصدر أحكامه على 18 مشجعًا سنغاليًا
القضاء المغربي يصدر أحكامه على 18 مشجعًا سنغاليًا photos 0
أصدر القضاء المغربي أحكاماً بالسجن تراوحت بين 3 أشهر وسنة بحق 18 مشجعاً سنغالياً على خلفية أعمال شغب شهدها نهائي كأس الأمم الإفريقية في الرباط خلال يناير الماضي، بعدما وُجهت إليهم تهم "الشغب" بما يشمل العنف ضد قوات الأمن، وإتلاف تجهيزات رياضية، واقتحام أرض الملعب، ورمي مقذوفات.

وبحسب ما نُقل عن وقائع المحاكمة، كانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبات أشد تصل إلى عامين لكل متهم، فيما استند الملف إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وتقارير طبية تُوثّق إصابات في صفوف عناصر الأمن وموظفي الملعب، مع تقديرات لخسائر مادية كبيرة لحقت بالمنشأة.

في المقابل، تداولت وسائل إعلام سنغالية رواية دفاعية تعتبر أن ما جرى جاء في سياق فوضى أعقبت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مع تأكيد أن القضية ما زالت تُثير نقاشاً واسعاً لدى الرأي العام السنغالي.
