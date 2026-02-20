حكومة البرازيل تدخل على خط فينيسيوس.. إدانات رسمية بعد واقعة عنصرية في لشبونة

أدانت وزارتا المساواة العرقية والرياضة في البرازيل حادثة العنصرية التي تعرّض لها فينيسيوس جونيور خلال فوز على بنفيكا 1-0 في في لشبونة.



وتوقفت مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 لمدة 11 دقيقة بعد اتهام فينيسيوس لبريستياني بتوجيه عبارة عنصرية له، وذلك عقب تسجيل البرازيلي هدف ريال بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة.



ونفى بريستياني الاتهام قائلاً إن فينيسيوس "أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه"، بينما قال بنفيكا إنه يقف إلى جانب جناح الفريق، في حين عيّن "اليويفا" مفتشاً للأخلاقيات والانضباط للتحقيق في الادعاء.



وفي بيان رسمي، أعلنت الحكومة البرازيلية أن "وزارة الرياضة ووزارة المساواة العرقية" أعربتا عن تضامنهما مع فينيسيوس باعتباره "ضحية حلقة جديدة من العنصرية خلال مباراة أبطال "، مضيفة أن "من غير المقبول" حدوث مظاهر عنصرية في البيئة الرياضية التي يفترض أن تكون "مساحات احترام وتعايش وتعزيز للمساواة العرقية"، ومؤكدة أن "العنصرية انتهاك لحقوق الإنسان" وأن "العنصرية جريمة".



وأكد البيان أهمية تفعيل البروتوكول المناهض للعنصرية خلال المباراة، مشيراً إلى فتح التحقيق الذي أعلنته " "، مع التشديد على أن الحكومة البرازيلية ستتابع سير التحقيق "عن كثب" مع توقع اتخاذ "إجراءات حازمة" لمحاسبة المتورطين ومنع تكرار حوادث مماثلة.



ولفتت الحكومة إلى أنه في عام 2025 وقّعت وزارتا الرياضة والمساواة العرقية بروتوكول نوايا لتعزيز مكافحة العنصرية في الرياضة عبر حملات توعية وتدريب ورصد التمييز العرقي في البيئات الرياضية.



وختم البيان بالتأكيد على التزام البرازيل "بتعزيز المساواة العرقية والاحترام والكرامة الإنسانية داخل وخارج الملاعب"، مع اعتبار هذه الوقائع "معركة جماعية" والتشديد على تقديم "دعم كامل" لفينيسيوس لضمان رياضة "عادلة وشاملة وخالية من التمييز".



وكان ريال مدريد واجه بنفيكا مساء أمس الثلاثاء ضمن ملحق دور الـ16 على ملعب "لا روزا"، وحقق الفوز بهدف دون رد بقيادة ألفارو أربيلوا. (روسيا اليوم)

