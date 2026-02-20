تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

حكومة البرازيل تدخل على خط فينيسيوس.. إدانات رسمية بعد واقعة عنصرية في لشبونة

Lebanon 24
20-02-2026 | 03:36
A-
A+
حكومة البرازيل تدخل على خط فينيسيوس.. إدانات رسمية بعد واقعة عنصرية في لشبونة
حكومة البرازيل تدخل على خط فينيسيوس.. إدانات رسمية بعد واقعة عنصرية في لشبونة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدانت وزارتا المساواة العرقية والرياضة في البرازيل حادثة العنصرية التي تعرّض لها فينيسيوس جونيور خلال فوز ريال مدريد على بنفيكا 1-0 في دوري أبطال أوروبا في لشبونة.

وتوقفت مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 لمدة 11 دقيقة بعد اتهام فينيسيوس لبريستياني بتوجيه عبارة عنصرية له، وذلك عقب تسجيل البرازيلي هدف ريال مدريد بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة.

ونفى بريستياني الاتهام قائلاً إن فينيسيوس "أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه"، بينما قال بنفيكا إنه يقف إلى جانب جناح الفريق، في حين عيّن "اليويفا" مفتشاً للأخلاقيات والانضباط للتحقيق في الادعاء.

وفي بيان رسمي، أعلنت الحكومة البرازيلية أن "وزارة الرياضة ووزارة المساواة العرقية" أعربتا عن تضامنهما مع فينيسيوس باعتباره "ضحية حلقة جديدة من العنصرية خلال مباراة دوري أبطال أوروبا"، مضيفة أن "من غير المقبول" حدوث مظاهر عنصرية في البيئة الرياضية التي يفترض أن تكون "مساحات احترام وتعايش وتعزيز للمساواة العرقية"، ومؤكدة أن "العنصرية انتهاك لحقوق الإنسان" وأن "العنصرية جريمة".

وأكد البيان أهمية تفعيل البروتوكول المناهض للعنصرية خلال المباراة، مشيراً إلى فتح التحقيق الذي أعلنته "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، مع التشديد على أن الحكومة البرازيلية ستتابع سير التحقيق "عن كثب" مع توقع اتخاذ "إجراءات حازمة" لمحاسبة المتورطين ومنع تكرار حوادث مماثلة.

ولفتت الحكومة إلى أنه في عام 2025 وقّعت وزارتا الرياضة والمساواة العرقية بروتوكول نوايا لتعزيز مكافحة العنصرية في الرياضة عبر حملات توعية وتدريب ورصد التمييز العرقي في البيئات الرياضية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام البرازيل "بتعزيز المساواة العرقية والاحترام والكرامة الإنسانية داخل وخارج الملاعب"، مع اعتبار هذه الوقائع "معركة جماعية" والتشديد على تقديم "دعم كامل" لفينيسيوس لضمان رياضة "عادلة وشاملة وخالية من التمييز".

وكان ريال مدريد واجه بنفيكا مساء أمس الثلاثاء ضمن ملحق دور الـ16 على ملعب "لا روزا"، وحقق الفوز بهدف دون رد بقيادة ألفارو أربيلوا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبابي يدعم فينيسيوس بعد تعرضه لـ"إساءة عنصرية"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فالفيردي ينتفض ضد العنصرية.. غضب بعد استهداف فينيسيوس في لشبونة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يحسمها في لشبونة.. هتافات عنصرية توقف اللقاء ومورينيو يُطرد
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إدانة جماعية لتحرك واشنطن… سيادة فنزويلا خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

روسيا اليوم

ريال مدريد

لكرة القدم

الأوروبي

أوروبا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-02-20
Lebanon24
06:15 | 2026-02-20
Lebanon24
05:50 | 2026-02-20
Lebanon24
05:48 | 2026-02-20
Lebanon24
05:35 | 2026-02-20
Lebanon24
04:30 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24