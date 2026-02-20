تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بطولة غدي الأولى- عرمون بالشطرنج الصيني

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:35
A-
A+
بطولة غدي الأولى- عرمون بالشطرنج الصيني
بطولة غدي الأولى- عرمون بالشطرنج الصيني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظم الاتحاد اللبناني للشطرنج الصيني "بطولة غدي الأولى"، بالتعاون مع مركز غدي للناشئة، في قاعة الحسن بجمعية الإرشاد والإصلاح.
 
وأشرف على البطولة رئيس الاتحاد العميد الركن المتقاعد الياس أبو جودة، فيما قاد المباريات الحكم الرئيسي العقيد الركن أسامة جوهر، بمساعدة طاقم تحكيمي متخصص.
 
وشهد اللقاء مشاركة واسعة من لاعبين يمثلون عشرة أندية وجمعيات رياضية وثقافية، وسط حضور لافت من الشخصيات الاجتماعية والأهالي والمشجعين.

وفي ختام المنافسات، أحرز اللاعب أحمد نجار المركز الأول في الفئة العامة، تلاه أمين قرماز في المركز الثاني، ثم جوني أبو جودة ولارا حنا. أما في فئة المبتدئين، فقد خطفت اللاعبة ريتاج حمود المركز الأول، وجاء أنجلو أسود في المركز الثاني، فيما حل غبريال حداد وغبريال كابول في المركزين الثالث والرابع.
 
وأكد المتحدثون خلال الحفل على أهمية هذه اللعبة في تنمية المهارات الذهنية للناشئة وتحمل المسؤولية، مشيدين بالأثر الإيجابي الذي تتركه مثل هذه البطولات في نفوس الجيل الجديد.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: قمة ترمب والرئيس الصيني ستعقد في الأسبوع الأول من نيسان
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. النجم ألكاراز يرفع كأس بطولة أستراليا الكبرى
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الاتحاد اللبناني

رئيس الاتحاد

أشرف على

أبو جودة

الرئيسي

رياضي

كابول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-02-20
Lebanon24
06:15 | 2026-02-20
Lebanon24
05:50 | 2026-02-20
Lebanon24
05:48 | 2026-02-20
Lebanon24
04:30 | 2026-02-20
Lebanon24
03:36 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24