بطولة غدي الأولى- عرمون بالشطرنج الصيني

نظم للشطرنج الصيني "بطولة غدي الأولى"، بالتعاون مع مركز غدي للناشئة، في قاعة الحسن بجمعية الإرشاد والإصلاح.

وأشرف على البطولة العميد الركن المتقاعد الياس ، فيما قاد المباريات الحكم العقيد الركن أسامة جوهر، بمساعدة طاقم تحكيمي متخصص.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من لاعبين يمثلون عشرة أندية وجمعيات رياضية وثقافية، وسط حضور لافت من الشخصيات الاجتماعية والأهالي والمشجعين.



وفي ختام المنافسات، أحرز اللاعب أحمد نجار المركز الأول في الفئة العامة، تلاه أمين قرماز في المركز الثاني، ثم جوني أبو جودة ولارا حنا. أما في فئة المبتدئين، فقد خطفت اللاعبة ريتاج المركز الأول، وجاء أنجلو أسود في المركز الثاني، فيما حل غبريال حداد وغبريال في المركزين الثالث والرابع.

وأكد المتحدثون خلال الحفل على أهمية هذه اللعبة في تنمية المهارات الذهنية للناشئة وتحمل المسؤولية، مشيدين بالأثر الإيجابي الذي تتركه مثل هذه البطولات في نفوس الجيل الجديد.







