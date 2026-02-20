في أول أيام رمضان.. أوزيل يستمتع بـكرة القدم مع أطفال الروهينغا

شارك نجم السابق الألماني مسعود أوزيل لاجئي الروهينغا في بنغلادش أجواء الشهر الفضيل، حيث التقى أطفالاً في مخيم كوكس بازار ولعب معهم كرة القدم.



وجاءت الزيارة ضمن وفد ضمّ رئيس مجلس أمناء مؤسسة "كوكس" للنشر العلمي، بلال ، ورئيس وكالة التعاون والتنسيق (تيكا)، إرين، حيث زاروا المركز متعدد الأغراض للتعليم والثقافة التابع للوكالة في مخيم كوكس بازار، الذي يُعدُّ من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم ويأوي مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا.





وشارك الوفد في بطولة كرة القدم الثالثة التي نظمتها "تيكا" للاجئين الروهينغيا حيث لعب أوزيل وإيرين مباراة ودية مع الأطفال خلال حفل توزيع الجوائز، وسط حضور مئات اللاجئين.





وبعد انتهاء المباراة، جرى تكريم الفريق الفائز واللاعبين المشاركين.





