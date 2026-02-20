تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

في أول أيام رمضان.. أوزيل يستمتع بـ"كرة القدم" مع أطفال الروهينغا

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:50
في أول أيام رمضان.. أوزيل يستمتع بـكرة القدم مع أطفال الروهينغا
شارك نجم كرة القدم السابق التركي الألماني مسعود أوزيل لاجئي الروهينغا المسلمين في بنغلادش أجواء الشهر الفضيل، حيث التقى أطفالاً في مخيم كوكس بازار ولعب معهم كرة القدم.
 
 
وجاءت الزيارة ضمن وفد ضمّ رئيس مجلس أمناء مؤسسة "كوكس" للنشر العلمي، بلال أردوغان، ورئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، عبد الله إرين، حيث زاروا المركز متعدد الأغراض للتعليم والثقافة التابع للوكالة في مخيم كوكس بازار، الذي يُعدُّ من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم ويأوي مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا.


وشارك الوفد في بطولة كرة القدم الثالثة التي نظمتها "تيكا" للاجئين الروهينغيا حيث لعب أوزيل وإيرين مباراة ودية مع الأطفال خلال حفل توزيع الجوائز، وسط حضور مئات اللاجئين. 


وبعد انتهاء المباراة، جرى تكريم الفريق الفائز واللاعبين المشاركين.

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24