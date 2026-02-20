تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
تايكواندو: دورتا صقل وتخريج حكّام
Lebanon 24
20-02-2026
|
06:15
نظم
الاتحاد اللبناني
للتايكواندو دورة صقل للحكام الوطنيين والدوليين ودورة تخريج حكام وطنيين جدد لسنة 2026 على مدى يومين في نادي مون لاسال لعين
سعادة
.
حاضر في الدورتين الحكم الأولمبي والمحاضر الدولي الغراند ماستر دانيال خوراسانجيان رئيس لجنة التعليم و كالمستشار الفني للاتحاد و عضو
لجنة الحكام
في الإتحاد الدولي للتايكواندو . وحضر عضو الاتحاد المحاسب الغراند ماستر جو
خوري
و عضو الاتحاد أندريه رستم.
و تطرّق خوراسانجيان الى قوانين القتال في أدق تفاصيلها، ثم أجاب على أسئلة المشاركين. وفي اليوم الأخير، خضع المشاركون للامتحانات الخطية، التنقيط، الفيديو ريبلاي، إدارة المباريات والامتحانات و امتحان بدني.
رياضة
متفرقات
الاتحاد اللبناني
لجنة الحكام
نظم الاتحاد
عين سعادة
الدورة
لبنان
سعادة
اسانج
تابع
