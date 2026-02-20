تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

تايكواندو: دورتا صقل وتخريج حكّام

Lebanon 24
20-02-2026 | 06:15
تايكواندو: دورتا صقل وتخريج حكّام
نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة صقل للحكام الوطنيين والدوليين ودورة تخريج حكام وطنيين جدد لسنة 2026 على مدى يومين في نادي مون لاسال لعين سعادة.

حاضر في الدورتين الحكم الأولمبي والمحاضر الدولي الغراند ماستر دانيال خوراسانجيان رئيس لجنة التعليم و كالمستشار الفني للاتحاد و عضو لجنة الحكام في الإتحاد الدولي للتايكواندو . وحضر عضو الاتحاد المحاسب الغراند ماستر جو خوري و عضو الاتحاد أندريه رستم.

و تطرّق خوراسانجيان الى قوانين القتال في أدق تفاصيلها، ثم أجاب على أسئلة المشاركين. وفي اليوم الأخير، خضع المشاركون للامتحانات الخطية، التنقيط، الفيديو ريبلاي، إدارة المباريات والامتحانات و امتحان بدني.



 
تخريج 71 ضابطًا في دورة "العِلْمُ للعَلَم" بمعهد قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:59:26
فريق من دوري الدرجة الثانية يطيح بالأهلي خارج كأس مصر
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:59:26
رئيس لجنة حكام "كاف" يوضح حقيقة "واقعة المنشفة" في نهائي الرباط
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:59:26
ترامب بعد اطلاعه على منشورات المرشد الإيراني: حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:59:26

Lebanon24
06:39 | 2026-02-20
Lebanon24
05:50 | 2026-02-20
Lebanon24
05:48 | 2026-02-20
Lebanon24
05:35 | 2026-02-20
Lebanon24
04:30 | 2026-02-20
Lebanon24
03:36 | 2026-02-20
