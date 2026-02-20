تايكواندو: دورتا صقل وتخريج حكّام

نظم للتايكواندو دورة صقل للحكام الوطنيين والدوليين ودورة تخريج حكام وطنيين جدد لسنة 2026 على مدى يومين في نادي مون لاسال لعين .



حاضر في الدورتين الحكم الأولمبي والمحاضر الدولي الغراند ماستر دانيال خوراسانجيان رئيس لجنة التعليم و كالمستشار الفني للاتحاد و عضو في الإتحاد الدولي للتايكواندو . وحضر عضو الاتحاد المحاسب الغراند ماستر جو و عضو الاتحاد أندريه رستم.



و تطرّق خوراسانجيان الى قوانين القتال في أدق تفاصيلها، ثم أجاب على أسئلة المشاركين. وفي اليوم الأخير، خضع المشاركون للامتحانات الخطية، التنقيط، الفيديو ريبلاي، إدارة المباريات والامتحانات و امتحان بدني.









