في الملاعب التركية.. اعتقال مسؤولي أندية بتهمة التلاعب والمراهنات

أعلن في مدينة إسطنبول عن تنفيذ السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المشتبه بهم، بينهم مسؤولون في أندية كرة قدم، وذلك في إطار تحقيقات موسعة حول مزاعم التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير القانونية.

وأوضح البيان أن التحريات أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في المراهنة على مباريات تشارك فيها فرقهم، بما في ذلك المراهنة على فوز الفرق المنافسة خلال مواجهات رسمية في البطولات المحلية للمحترفين.



ونفذت عمليات دهم متزامنة في مناطق متعددة لاعتقال المتورطين، بينما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب ملاحقين آخرين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سلسلة من الإجراءات المشددة التي يتخذها الاتحاد ، والتي شملت سابقاً إيقاف أعداد كبيرة من الحكام والمساعدين، واحتجاز رؤساء أندية ولاعبين ومعلقين، سعياً لتطهير الساحة الرياضية من الفساد والحفاظ على نزاهة المنافسات في مختلف الدرجات، بما فيها الدوري الممتاز.







