لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. "الدون" على بعد خطوات من النادي الألفي
Lebanon 24
20-02-2026
|
08:18
photos
يواصل النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كتابة التاريخ في عالم
كرة القدم
، حيث وصل رصيده التهديفي إلى تسعمائة واثنين وستين هدفاً، ليقترب أكثر من أي وقت مضى من تحقيق الحلم الأكبر بدخول "النادي الألفي".
وأظهرت الإحصاءات أن أهداف
رونالدو
توزعت على أكثر من مائة وأربعين فريقاً مختلفاً حول العالم، شملت كافة الأندية التي ارتدى قمصانها في مسيرته الطويلة، بالإضافة إلى سجله الحافل مع منتخب بلاده.
ويبرز في مسيرة النجم
البرتغالي
، الذي تجاوز الأربعين من عمره، قدرته المذهلة على استمرار العطاء، حيث سجل مئات الأهداف بعد بلوغه سن الثلاثين، محطماً بذلك القواعد التقليدية للاعبي كرة القدم.
ومع اقترابه من حاجز الألف هدف، تترقب الجماهير العالمية كل مباراة يخوضها مع ناديه النصر السعودي أو منتخب
البرتغال
، بانتظار اللحظة التي يدون فيها اسمه كأول لاعب يكسر هذا الرقم في العصر الحديث.
