تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. "الدون" على بعد خطوات من النادي الألفي

Lebanon 24
20-02-2026 | 08:18
A-
A+
رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. الدون على بعد خطوات من النادي الألفي
رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. الدون على بعد خطوات من النادي الألفي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في عالم كرة القدم، حيث وصل رصيده التهديفي إلى تسعمائة واثنين وستين هدفاً، ليقترب أكثر من أي وقت مضى من تحقيق الحلم الأكبر بدخول "النادي الألفي".
 
وأظهرت الإحصاءات أن أهداف رونالدو توزعت على أكثر من مائة وأربعين فريقاً مختلفاً حول العالم، شملت كافة الأندية التي ارتدى قمصانها في مسيرته الطويلة، بالإضافة إلى سجله الحافل مع منتخب بلاده.

ويبرز في مسيرة النجم البرتغالي، الذي تجاوز الأربعين من عمره، قدرته المذهلة على استمرار العطاء، حيث سجل مئات الأهداف بعد بلوغه سن الثلاثين، محطماً بذلك القواعد التقليدية للاعبي كرة القدم.
 
ومع اقترابه من حاجز الألف هدف، تترقب الجماهير العالمية كل مباراة يخوضها مع ناديه النصر السعودي أو منتخب البرتغال، بانتظار اللحظة التي يدون فيها اسمه كأول لاعب يكسر هذا الرقم في العصر الحديث.




Advertisement
مواضيع ذات صلة
برشلونة يطرق أبواب "الأهلي".. 4 مواهب من مصر
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جوي "محدود" يطرق أبواب لبنان.. إليكم ما ينتظرنا
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يقتحم قائمة "تاريخية" في الدوري السعودي برفقة الحضري وعبد الغني
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المنبر البلدي لطرابلس يدق ناقوس الخطر: كارثة إنسانية وبيئية تطرق الأبواب
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

البرتغالي

كرة القدم

البرتغال

السعود

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-02-20
Lebanon24
10:03 | 2026-02-20
Lebanon24
06:39 | 2026-02-20
Lebanon24
06:15 | 2026-02-20
Lebanon24
05:50 | 2026-02-20
Lebanon24
05:48 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24