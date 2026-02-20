رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. "الدون" على بعد خطوات من النادي الألفي

يواصل النجم كتابة التاريخ في عالم ، حيث وصل رصيده التهديفي إلى تسعمائة واثنين وستين هدفاً، ليقترب أكثر من أي وقت مضى من تحقيق الحلم الأكبر بدخول "النادي الألفي".

وأظهرت الإحصاءات أن أهداف توزعت على أكثر من مائة وأربعين فريقاً مختلفاً حول العالم، شملت كافة الأندية التي ارتدى قمصانها في مسيرته الطويلة، بالإضافة إلى سجله الحافل مع منتخب بلاده.



ويبرز في مسيرة النجم ، الذي تجاوز الأربعين من عمره، قدرته المذهلة على استمرار العطاء، حيث سجل مئات الأهداف بعد بلوغه سن الثلاثين، محطماً بذلك القواعد التقليدية للاعبي كرة القدم.

ومع اقترابه من حاجز الألف هدف، تترقب الجماهير العالمية كل مباراة يخوضها مع ناديه النصر السعودي أو منتخب ، بانتظار اللحظة التي يدون فيها اسمه كأول لاعب يكسر هذا الرقم في العصر الحديث.









