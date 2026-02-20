روبن أموريم في الدوحة: استراحة محارب بعيداً عن الضغوط

شوهد المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في العاصمة الدوحة، حيث يقضي فترة راحة عقب إقالته الأخيرة من تدريب "الشياطين الحمر".



ووفقاً لما أورده التقرير، فقد استبدل أموريم (41 عاماً) توتر الخطوط الجانبية في ملاعب بإثارة مدرجات التنس، حيث رُصد وهو يتابع إحدى مباريات بطولة قطر المفتوحة للتنس. وتأتي هذه الزيارة في وقت تستمر فيه التكهنات حول مستقبله المهني ووجهته التدريبية المقبلة بعد تجربة وصفت بالمعقدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في مطلع كانون الثاني 2026 فك الارتباط بالمدرب البرتغالي بعد رحلة استمرت نحو 14 شهراً، إثر تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز السادس في ترتيب "البريميرليغ"، بفارق كبير عن المتصدر. وشابت فترة أموريم الأخيرة خلافات مع الإدارة حول الصفقات والدور الفني داخل النادي، مما عجل برحيله من الباب الخلفي بعد تحقيق نسبة انتصارات بلغت 31.9% فقط، وهي من بين الأدنى في تاريخ مدربي النادي الحديث.



ويستغل أموريم تواجده في الدوحة للابتعاد عن الأضواء الإعلامية الإنجليزية الصاخبة، مستمتعاً بالأجواء الرياضية العالمية التي توفرها العاصمة القطرية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام بشأن مشواره التدريبي.





