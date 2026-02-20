تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

روبن أموريم في الدوحة: استراحة محارب بعيداً عن الضغوط

Lebanon 24
20-02-2026 | 10:03
روبن أموريم في الدوحة: استراحة محارب بعيداً عن الضغوط
شوهد المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقضي فترة راحة عقب إقالته الأخيرة من تدريب "الشياطين الحمر".

ووفقاً لما أورده التقرير، فقد استبدل أموريم (41 عاماً) توتر الخطوط الجانبية في ملاعب كرة القدم بإثارة مدرجات التنس، حيث رُصد وهو يتابع إحدى مباريات بطولة قطر المفتوحة للتنس. وتأتي هذه الزيارة في وقت تستمر فيه التكهنات حول مستقبله المهني ووجهته التدريبية المقبلة بعد تجربة وصفت بالمعقدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في مطلع كانون الثاني 2026 فك الارتباط بالمدرب البرتغالي بعد رحلة استمرت نحو 14 شهراً، إثر تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز السادس في ترتيب "البريميرليغ"، بفارق كبير عن المتصدر. وشابت فترة أموريم الأخيرة خلافات مع الإدارة حول الصفقات والدور الفني داخل النادي، مما عجل برحيله من الباب الخلفي بعد تحقيق نسبة انتصارات بلغت 31.9% فقط، وهي من بين الأدنى في تاريخ مدربي النادي الحديث.

ويستغل أموريم تواجده في الدوحة للابتعاد عن الأضواء الإعلامية الإنجليزية الصاخبة، مستمتعاً بالأجواء الرياضية العالمية التي توفرها العاصمة القطرية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مشواره التدريبي.

مواضيع ذات صلة
استراحة من ضغوط العمل.. رانيا عيسى بين الثلوج والمرح
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
استراحة جوية قصيرة.. اليكم موعد عودة الامطار
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء في استراحة صور احتفاءً بمياومي مركز الضمان بمناسبة تثبيتهم في الملاك
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى 2029.. الهلال يمدّد عقد روبن نيفيز
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
10:40 | 2026-02-20
Lebanon24
08:18 | 2026-02-20
Lebanon24
06:39 | 2026-02-20
Lebanon24
06:15 | 2026-02-20
Lebanon24
05:50 | 2026-02-20
Lebanon24
05:48 | 2026-02-20
