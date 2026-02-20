باريس سان جيرمان يسدد 4 ملايين يورو لمبابي ضمن مستحقاته المالية

واصل نزاع المستحقات بين ونادي طريقه نحو نهاياته المالية، بعد سداد النادي 4 ملايين كدفعة جزئية من المبلغ المتبقي محل الخلاف، وفق ما نقلت صحيفة «آس» .

وكان مبابي قد لجأ إلى للمطالبة بمستحقات لم تُسدَّد خلال عامه الأخير مع النادي قبل انتقاله إلى صيف 2024. وفي 16 ديسمبر 2025، قضت محكمة عمالية في بإلزام باريس بدفع نحو 60 مليون يورو تشمل رواتب ومكافآت متأخرة، إضافة إلى مستحقات مالية أخرى مثل حقوق الإجازات التي تُقدّر بنحو 5.9 مليون يورو.

وتأتي الدفعة الأخيرة بقيمة 4 ملايين يورو ضمن الجزء المتبقي، ما يرفع إجمالي المدفوعات إلى نحو 59 مليون يورو، مع بقاء مبلغ نهائي صغير قيد التفاوض. وتشير التقارير إلى أن النادي يسعى الآن لإبرام تسوية ودّية لإغلاق الملف بالكامل، بينما كان موقف باريس سان جيرمان سابقاً يعتمد على أن اللاعب كان من المفترض أن يتنازل عن جزء من مستحقاته في نهاية العلاقة، وهو ما لم يُسند بوثيقة رسمية بحسب وكالة .