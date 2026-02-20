باريس سان جيرمان يسدد 4 ملايين يورو لمبابي ضمن مستحقاته المالية

واصل نزاع المستحقات بين كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان طريقه نحو نهاياته المالية، بعد سداد النادي 4 ملايين يورو كدفعة جزئية من المبلغ المتبقي محل الخلاف، وفق ما نقلت صحيفة «آس» الإسبانية.
وكان مبابي قد لجأ إلى القضاء للمطالبة بمستحقات لم تُسدَّد خلال عامه الأخير مع النادي قبل انتقاله إلى ريال مدريد صيف 2024. وفي 16 ديسمبر 2025، قضت محكمة عمالية في باريس بإلزام باريس سان جيرمان بدفع نحو 60 مليون يورو تشمل رواتب ومكافآت متأخرة، إضافة إلى مستحقات مالية أخرى مثل حقوق الإجازات التي تُقدّر بنحو 5.9 مليون يورو.
وتأتي الدفعة الأخيرة بقيمة 4 ملايين يورو ضمن الجزء المتبقي، ما يرفع إجمالي المدفوعات إلى نحو 59 مليون يورو، مع بقاء مبلغ نهائي صغير قيد التفاوض. وتشير التقارير إلى أن النادي يسعى الآن لإبرام تسوية ودّية لإغلاق الملف بالكامل، بينما كان موقف باريس سان جيرمان سابقاً يعتمد على أن اللاعب كان من المفترض أن يتنازل عن جزء من مستحقاته في نهاية العلاقة، وهو ما لم يُسند بوثيقة رسمية بحسب وكالة رويترز.