Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

النرويج تتصدر دورة الألعاب الشتوية ومنافسات حامية قبل أيامها الأخيرة بميلانو-كورتينا

Lebanon 24
20-02-2026 | 16:30
النرويج تتصدر دورة الألعاب الشتوية ومنافسات حامية قبل أيامها الأخيرة بميلانو-كورتينا
النرويج تتصدر دورة الألعاب الشتوية ومنافسات حامية قبل أيامها الأخيرة بميلانو-كورتينا photos 0
واصلت النرويج تصدرها الترتيب العام في دورة الألعاب الشتوية بميلانو-كورتينا 2026، بعد جمع 17 ميدالية ذهبية و37 ميدالية إجمالاً، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ9 ذهبيات و27 ميدالية إجمالاً، بالتساوي في الذهب مع إيطاليا المضيفة.

وفي منافسات البياثلون، توّج النرويجي يوهانس داله-شيفدال بطلاً لسباق الانطلاق الجماعي لمسافة 15 كيلومتراً في أنترسيلفا، بعد أداء مثالي في الرماية (20 من 20)، فيما حلّ مواطنه ستورلا لايغريد ثانياً، وتصدّر الفرنسي كوينتان فيون ماييه منصة التتويج بالمركز الثالث، ليصبح الرياضي الفرنسي الأكثر تتويجاً بالميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية صيفاً وشتاء.

وفي الكيرلينغ للسيدات، تأهلت السويد إلى النهائي بعد فوزها على كندا 6-3، لتواجه سويسرا التي تغلبت على الولايات المتحدة 7-4، في حين سيشهد نهائي الرجال مواجهة بين بريطانيا وكندا، البلدين اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في دورة بكين 2022.

وشهدت مسابقات نصف أنبوب التزلج الحر حوادث خطيرة، حيث تعرض النيوزيلندي فينلي ميلفيل آيفز والبطلة الكندية السابقة كايسي شارب لسقوط عنيف، لكنهما وصلا إلى حالة مستقرة وفق الفرق الطبية.

من جهة أخرى، قالت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، الزيمبابوية كيرستي كوفنتري، إن دورة الألعاب الشتوية في ميلانو-كورتينا 2026 أظهرت قدرة التنظيم على الابتكار والاستدامة، مشيدة باستخدام عدد قليل من المنشآت وبالنجاح الكبير للألعاب على مستوى التنفيذ.

 
