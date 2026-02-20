هيرنانديز جاهز لـ«الكلاسيكو» أمام الاتحاد

شارك الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب الهلال، في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الجمعة، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم. وكان هيرنانديز قد غاب عن آخر مباراتين لفريقه، أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، ثم أمام الوحدة الإماراتي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن ينهي برنامجه العلاجي والتأهيلي ويصبح في كامل الجاهزية. ويستعد الهلال لملاقاة الاتحاد على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن النصر ثالث الترتيب.