هيرنانديز جاهز لـ«الكلاسيكو» أمام الاتحاد

شارك الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب ، في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الجمعة، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم.

وكان هيرنانديز قد غاب عن آخر مباراتين لفريقه، أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، ثم أمام الوحدة في ختام دور المجموعات من أبطال آسيا للنخبة، قبل أن ينهي برنامجه العلاجي والتأهيلي ويصبح في كامل الجاهزية.

ويستعد الهلال لملاقاة ملعب أرينا في العاصمة ، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن النصر ثالث الترتيب.