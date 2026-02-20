تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هيرنانديز جاهز لـ«الكلاسيكو» أمام الاتحاد

Lebanon 24
20-02-2026 | 23:00
A-
A+
هيرنانديز جاهز لـ«الكلاسيكو» أمام الاتحاد
هيرنانديز جاهز لـ«الكلاسيكو» أمام الاتحاد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شارك الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب الهلال، في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الجمعة، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم.

وكان هيرنانديز قد غاب عن آخر مباراتين لفريقه، أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، ثم أمام الوحدة الإماراتي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن ينهي برنامجه العلاجي والتأهيلي ويصبح في كامل الجاهزية.

ويستعد الهلال لملاقاة الاتحاد على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن النصر ثالث الترتيب.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: جاهزون لاستئناف مهمة مراقبة معبر رفح فور توفر الظروف المناسبة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض الاستقرار بالضفة الغربية وتمثل عقبة أمام السلام
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو أمام الكنيست: نحن في يقظة وجاهزية لأي تطور
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات استقبل السفير عيسى: لبنان جاهز ليكون محطة للشركات الاميركية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد على

الإماراتي

الإمارات

المملكة

الهلال

السعود

الرياض

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:32 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-21
Lebanon24
03:25 | 2026-02-21
Lebanon24
02:32 | 2026-02-21
Lebanon24
01:00 | 2026-02-21
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
Lebanon24
15:25 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24