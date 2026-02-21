بعد الإساءة لفينيسيوس.. تحرّك للاتحاد البرازيلي لكرة القدم

قام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتوجيه رسالة إلى نظيريه "يويفا" والدولي "فيفا" يشدد فيها على ضرورة "تحديد هوية ومعاقبة" أي فرد مذنب بتوجيه إساءات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور.وفي التفاصيل، كان مهاجم الإسباني قد أبلغ الحكم فرانسوا ليتكسير عن تعرضه لإساءة عنصرية بعد تسجيله هدفا في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال ضد مضيفه بنفيكا البرتغالي الثلاثاء الماضي، حيث أشار النادي الملكي لاحقا إلى الجناح الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب الفريق المضيف، باعتباره موضوع الشكوى.ونفى بريستياني ارتكابه أي إساءة عنصرية، وذلك في منشور له على حسابه الخاص بتطبيق "إنستغرام"، بينما تحدث ناديه عن "حملة تشهير" ضده.وقام حكم المباراة بتفعيل بروتوكولات مكافحة العنصرية، وأوقف اللعب لمدة 10 دقائق، فيما بدأ "يويفا" تحقيقا في الحادثة.ويضغط حاليا الاتحاد الوطني البرازيلي برئاسة سمير زود، على الهيئتين الإداريتين الأوروبية والعالمية، لمعاقبة المسيئين لفينيسيوس.وجاء في بيان لاتحاد البرازيلي، أوردته "بي أيه ميديا": "طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نظيريه الدولي والأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة المتورطين في قضية العنصرية الجديدة التي ارتكبت ضد فينيسيوس جونيور".وشدد اتحاد الكرة البرازيلي على أنه يتوقع من "فيفا" متابعة القضية، وأن يتخذ "يويفا" جميع الإجراءات اللازمة لتحديد هوية ومعاقبة مرتكبي الإهانات العنصرية.وشكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "فيفا" على بادرة التضامن العلنية التي أبداها رئيسه، جياني إنفانتينو.كما أرسل الاتحاد البرازيلي طلبا رسميا إلى "يويفا" لإجراء تحقيق شامل في الأفعال التي تم ارتكابها ضد فينيسيوس، مع الأخذ في الاعتبار شهادة الضحية والأشخاص الحاضرين، "لتحديد هوية ومعاقبة المتورطين في الحادثة بشكل رادع".وأفادت التقارير بأن تحقيق "يويفا"، الذي يرأسه محقق في الأخلاقيات والانضباط، وأنه قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع للانتهاء منه، ليعني هذا أن فينيسيوس وبريستياني قد يتقابلان مجددا في إياب الملحق المؤهل لدوري الأبطال على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم الأربعاء القادم، في ظل استمرار القضية دون حل.