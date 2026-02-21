تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هذه أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ.. بحسب الذكاء الإصطناعي

Lebanon 24
21-02-2026 | 04:00
A-
A+
هذه أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ.. بحسب الذكاء الإصطناعي
هذه أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ.. بحسب الذكاء الإصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام خبراء بالطلب من الذكاء الاصطناعي أن يختار أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ، باختيار اللاعبين في ذروة مستواهم، ولكن غياب بعض الأسماء الكبيرة مثل الأسطورتين الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه، أثار استغراب المتابعين.

واختار البرنامج الخطة الكلاسيكية 4-3-3، وبرر ذلك بقوله: "أبحث عن التوازن الحقيقي بين الموهبة واللياقة البدنية والقيادة والقدرة التكتيكية"، حسبما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.


واختار الذكاء الاصطناعي الروسي ليف ياشين، الملقب بـ"العنكبوت الأسود"، لحراسة المرمى، وبرر ذلك بقوله إنه "الحارس الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية، وكان يسيطر على منطقة الجزاء ويتعامل مع الدفاع كأنه قلب دفاع إضافي، وأحدث ثورة في مركز الحراسة".

كما اختار رباعيا دفاعيا يحلم به أي مدرب، ففي الجهة اليمنى البرازيلي كافو، وعن اختياره أوضح الذكاء الاصطناعي: "طاقة لا تنتهي، وانضباط تكتيكي، وخبرة في نهائيات كأس العالم، وتوازن مثالي بين الهجوم والدفاع".

أما في قلب الدفاع فاختار البرنامج الألماني فرانز بيكنباور وبجانبه الإيطالي باولو مالديني.

وفي الجهة اليسرى وقع الاختيار على البرازيلي روبرتو كارلوس، بسبب "عمقه الهجومي وتسديداته القوية وقدرته على خلق الفرص".

واختار الذكاء الاصطناعي في خط الوسط الألماني لوثار ماتيوس والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني تشافي هيرنانديز، وعلل ذلك بقوله: "هنا أبحث عن التوازن الكامل: القوة والقيادة ماتيوس، السحر والهيبة زيدان، التحكم والإيقاع تشافي".

وفي خط الهجوم وقع الاختيار على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي رونالدو، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وغابت عن تشكيلة الذكاء الاصطناعي أسماء كبيرة على رأسها مارادونا وبيليه، إلى جانب الهولندي يوهان كرويف، كما توقع متابعون أن تضم التشكيلة البرازيلي رونالدينيو، والإسبانيين أندريس إنييستا وسيرخيو راموس.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين الخوف والفرص.. كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق ثلاثة أجهزة ذكية قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي قادر على رفع النمو العالمي بنسبة تقارب 1%
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورة لمنع استبعاد الدول من عصر التكنولوجيا
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الأرجنتيني ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

الذكاء الاصطناعي

كأس العالم

الإسبانية

أرجنتيني

الاختيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-02-21
Lebanon24
02:32 | 2026-02-21
Lebanon24
01:00 | 2026-02-21
Lebanon24
23:00 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
Lebanon24
15:25 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24