هذه أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ.. بحسب الذكاء الإصطناعي

قام خبراء بالطلب من أن يختار أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ، باختيار اللاعبين في ذروة مستواهم، ولكن غياب بعض الأسماء الكبيرة مثل الأسطورتين الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه، أثار استغراب المتابعين.واختار البرنامج الخطة الكلاسيكية 4-3-3، وبرر ذلك بقوله: "أبحث عن التوازن الحقيقي بين الموهبة واللياقة البدنية والقيادة والقدرة التكتيكية"، حسبما نقلته صحيفة "ماركا" .واختار الذكاء الاصطناعي الروسي ليف ياشين، الملقب بـ"العنكبوت الأسود"، لحراسة المرمى، وبرر ذلك بقوله إنه "الحارس الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية، وكان يسيطر على منطقة الجزاء ويتعامل مع الدفاع كأنه قلب دفاع إضافي، وأحدث ثورة في مركز الحراسة".كما اختار رباعيا دفاعيا يحلم به أي مدرب، ففي الجهة اليمنى البرازيلي كافو، وعن اختياره أوضح الذكاء الاصطناعي: "طاقة لا تنتهي، وانضباط تكتيكي، وخبرة في نهائيات ، وتوازن مثالي بين الهجوم والدفاع".أما في قلب الدفاع فاختار البرنامج الألماني فرانز بيكنباور وبجانبه باولو مالديني.وفي الجهة اليسرى وقع على البرازيلي روبرتو كارلوس، بسبب "عمقه الهجومي وتسديداته القوية وقدرته على خلق الفرص".واختار الذكاء الاصطناعي في خط الوسط الألماني لوثار ماتيوس والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني تشافي هيرنانديز، وعلل ذلك بقوله: "هنا أبحث عن التوازن الكامل: القوة والقيادة ماتيوس، السحر والهيبة زيدان، التحكم والإيقاع تشافي".وفي خط الهجوم وقع الاختيار على ، والبرازيلي رونالدو، إلى جانب .وغابت عن تشكيلة الذكاء الاصطناعي أسماء كبيرة على رأسها مارادونا وبيليه، إلى جانب الهولندي يوهان كرويف، كما توقع متابعون أن تضم التشكيلة البرازيلي رونالدينيو، والإسبانيين أندريس إنييستا وسيرخيو راموس.