Najib Mikati
رياضة

عقوبات قاسية على برشلونة من "يويفا"

Lebanon 24
21-02-2026 | 07:15
عقوبات قاسية على برشلونة من يويفا
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض عقوبة على نادي برشلونة الإسباني بسبب ما حدث في مباراة سلافيا براغ التشيكي في "الكامب نو".
 
وحصل برشلونة على بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "يويفا" فرض عقوبة مالية على برشلونة بقيمة 30.500 يورو بسبب حادثتين وقعتا خلال مباراته ضد سلافيا براج في 21 كانون الثاني الماضي.
 
وأوضحت أن الغرامة تتضمن 15.500 يورو لإشعال الألعاب النارية في المباراة المذكورة، ومبلغ 15.000 يورو لتأخر دخول الفريق إلى أرض الملعب ونتيجة لذلك تلقى هانز فليك إنذارا وعقوبة محتملة من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما تلقى سلافيا براغ غرامة مالية بقيمة 40.000 يورو، منها 20.000 يورو لمنع الجماهير من مغادرة الملعب ومبلغ مماثل لإشعال الألعاب النارية إلى جانب تعليق الإغلاق الجزئي للملعب لمدة عامين تحت المراقبة. (روسيا اليوم) 
