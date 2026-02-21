تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
عقوبات قاسية على برشلونة من "يويفا"
Lebanon 24
21-02-2026
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
"يويفا" فرض عقوبة على نادي
برشلونة
الإسباني بسبب ما حدث في مباراة سلافيا براغ التشيكي في "الكامب نو".
وحصل برشلونة على بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة
دوري أبطال أوروبا
، موسم 2025-2026.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإسبانية
أن "يويفا" فرض عقوبة مالية على برشلونة بقيمة 30.500
يورو
بسبب حادثتين وقعتا خلال مباراته ضد سلافيا براج في 21 كانون الثاني الماضي.
وأوضحت أن الغرامة تتضمن 15.500 يورو لإشعال الألعاب النارية في المباراة المذكورة، ومبلغ 15.000 يورو لتأخر دخول الفريق إلى أرض الملعب ونتيجة لذلك تلقى هانز
فليك
إنذارا وعقوبة محتملة من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد
الأوروبي
.
كما تلقى سلافيا براغ غرامة مالية بقيمة 40.000 يورو، منها 20.000 يورو لمنع الجماهير من مغادرة الملعب ومبلغ مماثل لإشعال الألعاب النارية إلى جانب تعليق الإغلاق الجزئي للملعب لمدة عامين تحت المراقبة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله يتموضع من دون طي مرحلة السلاح ورسائل"قاسية وحاسمة" للداخل!
Lebanon 24
حزب الله يتموضع من دون طي مرحلة السلاح ورسائل"قاسية وحاسمة" للداخل!
21/02/2026 16:23:33
21/02/2026 16:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال مادورو يوجّه "ضربة قاسية" لكوبا
Lebanon 24
اعتقال مادورو يوجّه "ضربة قاسية" لكوبا
21/02/2026 16:23:33
21/02/2026 16:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
Lebanon 24
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
21/02/2026 16:23:33
21/02/2026 16:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"يونيسيف": عام 2025 كان الأسوأ لملايين الأطفال بسبب الجوع والحروب وطفل من كل خمسة يعيش في ظروف قاسية
Lebanon 24
"يونيسيف": عام 2025 كان الأسوأ لملايين الأطفال بسبب الجوع والحروب وطفل من كل خمسة يعيش في ظروف قاسية
21/02/2026 16:23:33
21/02/2026 16:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الأوروبي
روسيا اليوم
لكرة القدم
الإسبانية
كرة القدم
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسمياً.. تعيين باتريس بوميل مدربًا لفريق الترجي التونسي
Lebanon 24
رسمياً.. تعيين باتريس بوميل مدربًا لفريق الترجي التونسي
09:07 | 2026-02-21
21/02/2026 09:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول بعثة منتخب لبنان لكرة السلة الى صربيا
Lebanon 24
وصول بعثة منتخب لبنان لكرة السلة الى صربيا
08:00 | 2026-02-21
21/02/2026 08:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي وزوجته أنتونيلا حديث وسائل الإعلام... هل من خلافات بينهما؟
Lebanon 24
ميسي وزوجته أنتونيلا حديث وسائل الإعلام... هل من خلافات بينهما؟
07:49 | 2026-02-21
21/02/2026 07:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ.. بحسب الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
هذه أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ.. بحسب الذكاء الإصطناعي
04:00 | 2026-02-21
21/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في مُفاجأة لعشاق كرة القدم.. نيمار يُحدد موعد اعتزاله
Lebanon 24
في مُفاجأة لعشاق كرة القدم.. نيمار يُحدد موعد اعتزاله
03:25 | 2026-02-21
21/02/2026 03:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:07 | 2026-02-21
رسمياً.. تعيين باتريس بوميل مدربًا لفريق الترجي التونسي
08:00 | 2026-02-21
وصول بعثة منتخب لبنان لكرة السلة الى صربيا
07:49 | 2026-02-21
ميسي وزوجته أنتونيلا حديث وسائل الإعلام... هل من خلافات بينهما؟
04:00 | 2026-02-21
هذه أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ.. بحسب الذكاء الإصطناعي
03:25 | 2026-02-21
في مُفاجأة لعشاق كرة القدم.. نيمار يُحدد موعد اعتزاله
02:32 | 2026-02-21
"نحتاجك سريعا".. ترامب يوجه رسالة "عاجلة" إلى رونالدو (فيديو)
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 16:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 16:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 16:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24