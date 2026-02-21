تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

ميسي وزوجته أنتونيلا حديث وسائل الإعلام... هل من خلافات بينهما؟

Lebanon 24
21-02-2026 | 07:49
ميسي وزوجته أنتونيلا حديث وسائل الإعلام... هل من خلافات بينهما؟
ضجّت وسائل الإعلام في الأرجنتين، بأخبار عن توتّر العلاقة بين لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، بعد تداول أحاديث تلفزيونية أشارت إلى وجود خلافات محتملة بينهما.

ورغم اتساع دائرة الجدل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين حتى الآن، ما أبقى كلّ ما يُتداول في إطار الشائعات غير المؤكدة.
 
 
