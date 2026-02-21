تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
رياضة
رسمياً.. تعيين باتريس بوميل مدربًا لفريق الترجي التونسي
Lebanon 24
21-02-2026
|
09:07
أعلن نادي الترجي
التونسي
رسميًا التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل، ليتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة ليكون خلفًا للمدرب ماهر الكنزاري.
وكان الترجي قد توصل لاتفاق رسمي ونهائي مع باتريس بوميل، بشأن توليه مهمة القيادة الفنية للفريق.
وأقالت إدارة الترجي المدرب ماهر الكنزاري عقب الخسارة أمام الملعب المالي بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة
دوري
أبطال إفريقيا، قبل أن تسند
إدارة النادي
مهمة قيادة الفريق للمدرب المؤقت الفرنسي كريستيان براكوني.
وقال النادي التونسي في بيان عبر الحساب الرسمي على
فيسبوك
، اليوم السبت: "أتمّ الترجي الرياضي التونسي كل إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل وطاقمه الفني المعاون حتى 2027، وسيتمّ تقديم كامل الجهاز الفني لاحقًا". (إرم نيوز)
