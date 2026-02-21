رسمياً.. تعيين باتريس بوميل مدربًا لفريق الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي رسميًا التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل، ليتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة ليكون خلفًا للمدرب ماهر الكنزاري.



وكان الترجي قد توصل لاتفاق رسمي ونهائي مع باتريس بوميل، بشأن توليه مهمة القيادة الفنية للفريق.



وأقالت إدارة الترجي المدرب ماهر الكنزاري عقب الخسارة أمام الملعب المالي بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة أبطال إفريقيا، قبل أن تسند مهمة قيادة الفريق للمدرب المؤقت الفرنسي كريستيان براكوني.

وقال النادي التونسي في بيان عبر الحساب الرسمي على ، اليوم السبت: "أتمّ الترجي الرياضي التونسي كل إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل وطاقمه الفني المعاون حتى 2027، وسيتمّ تقديم كامل الجهاز الفني لاحقًا". (إرم نيوز)



