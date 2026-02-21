في انتخابات برشلونة.. سيناريو الاسماء الشهيرة يعود

تشهد أروقة وعودًا انتخابية كبيرة، في حملات الترشح لرئاسة النادي الكتالوني، حيث عادت أسماء لامعة مثل إيرلينغ هالاند وهاري كين وجوليان ألفاريز لتتصدر المشهد.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، تعيد هذه الشائعات إلى الأذهان حقبات انتخابية سابقة، شهدت وعودًا مماثلة بضم نجوم أمثال ديفيد بيكهام، وكيليان مبابي، وبول بوجبا، وهي الصفقات التي لم تجد طريقها للتنفيذ.





وأضافت الصحيفة أن التاريخ يوضح أن استخدام أسماء النجوم، يكون غالبًا كأداة لكسب الأصوات في الانتخابات، بينما يوقع القليل منهم عقودًا رسمية في نهاية المطاف.



وفي هذا السياق، كشف المرشح الرئاسي في انتخابات البارسا، المقررة يوم 15 آذار المقبل، فيكتور فونت، ملامح مشروعه الرياضي والمؤسسي، واضعًا عودة الأسطورة إلى "كامب نو" كحجر زاوية لبرنامجه.



ووصف فونت رحيل بأنه "أحد أسوأ السقطات" في عهد الإدارة الحالية، مؤكدًا أن العودة التي يخطط لها تتجاوز الجانب العاطفي، لتصبح هيكلًا استراتيجيًا على المدى .



كما يتضمن مقترح فونت شقًا رياضيًا، يفتح الباب أمام ميسي لارتداء قميص "البلوجرانا" مجددًا كلاعب لفترة وجيزة، تتيح له توديع الجماهير من أرض الملعب. وهو أمر يراه فونت مستحيلًا في ظل الإدارة الحالية.



لكن في المقابل، يظل "البرغوث" متمسكًا بالحياد التام تجاه الصراعات السياسية داخل برشلونة، حيث أكدت مصادر مقربة منه، رغبته في النأي بنفسه عن أي حملات انتخابية، بحسب صحيفة "آس" . (كووورة)

