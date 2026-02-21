تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
إلغاء المباراة الافتتاحية لبطولة السوبر إيتس
Lebanon 24
21-02-2026
|
13:05
photos
أُلغيت مباراة باكستان ونيوزيلندا في دور الثمانية لافتتاح المرحلة الثانية من
كأس العالم
"T20 2026" بسبب الأمطار، من دون لعب أي كرة.
وبدأ المطر في ملعب "آر بريماداسا" في كولومبو مباشرة بعد فوز قائد باكستان سلمان علي آغا بقرعة المباراة واختياره الضرب أولا، السبت.
وبعد انتهاء المقابلات التي تلت القرعة، ومع توقعات كانت تشير إلى احتمال تأثر اللقاء، غادرت الفرق إلى غرف الملابس.
وتواجد أكثر من 60 عاملا في الملعب لتغطية الساحة ومعظم أرضية الميدان.
ومع استمرار هطول الأمطار، قرر الحكام إلغاء مباراة
المجموعة الثانية
عند الساعة 9:05 مساء بالتوقيت المحلي "15:35 بتوقيت غرينتش".
ولم يعد ممكنا حتى إقامة مباراة من خمس جولات قبل الموعد النهائي عند الساعة 10:16 مساء "16:46 بتوقيت غرينتش"، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.
ويلتقي المنتخب
الهندي
، أحد مستضيفي البطولة، مع جنوب إفريقيا في أحمد آباد ضمن المباراة الأولى للمجموعة الأولى
يوم الأحد
، بينما تواجه سريلانكا، وهي من الدول المضيفة أيضا، منتخب
إنجلترا
في المجموعة الثانية في باليكيلي.
