تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إلغاء المباراة الافتتاحية لبطولة السوبر إيتس

Lebanon 24
21-02-2026 | 13:05
A-
A+
إلغاء المباراة الافتتاحية لبطولة السوبر إيتس
إلغاء المباراة الافتتاحية لبطولة السوبر إيتس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أُلغيت مباراة باكستان ونيوزيلندا في دور الثمانية لافتتاح المرحلة الثانية من كأس العالم "T20 2026" بسبب الأمطار، من دون لعب أي كرة.

وبدأ المطر في ملعب "آر بريماداسا" في كولومبو مباشرة بعد فوز قائد باكستان سلمان علي آغا بقرعة المباراة واختياره الضرب أولا، السبت.

وبعد انتهاء المقابلات التي تلت القرعة، ومع توقعات كانت تشير إلى احتمال تأثر اللقاء، غادرت الفرق إلى غرف الملابس.

وتواجد أكثر من 60 عاملا في الملعب لتغطية الساحة ومعظم أرضية الميدان.

ومع استمرار هطول الأمطار، قرر الحكام إلغاء مباراة المجموعة الثانية عند الساعة 9:05 مساء بالتوقيت المحلي "15:35 بتوقيت غرينتش".

ولم يعد ممكنا حتى إقامة مباراة من خمس جولات قبل الموعد النهائي عند الساعة 10:16 مساء "16:46 بتوقيت غرينتش"، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

ويلتقي المنتخب الهندي، أحد مستضيفي البطولة، مع جنوب إفريقيا في أحمد آباد ضمن المباراة الأولى للمجموعة الأولى يوم الأحد، بينما تواجه سريلانكا، وهي من الدول المضيفة أيضا، منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية في باليكيلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برشلونة يرفع الراية البيضاء ويترك ريال مدريد في السوبر ليغ
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على ريال مدريد 3-2
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الريال يصطحب مبابي إلى السوبر الإسباني على الرغم من صعوبة مشاركته
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أندرييفا إلى المربع الذهبي لبطولة أديلايد
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الثانية

كأس العالم

نيوزيلندا

يوم الأحد

إنجلترا

الهندي

كولومب

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-02-21
Lebanon24
13:07 | 2026-02-21
Lebanon24
12:09 | 2026-02-21
Lebanon24
09:07 | 2026-02-21
Lebanon24
08:00 | 2026-02-21
Lebanon24
07:49 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24