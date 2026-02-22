تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

كاراغر يهاجم صلاح وغاكبو بعد فوز ليفربول

Lebanon 24
22-02-2026 | 23:00
كاراغر يهاجم صلاح وغاكبو بعد فوز ليفربول
كاراغر يهاجم صلاح وغاكبو بعد فوز ليفربول photos 0
انتقد نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر أداء النجم المصري محمد صلاح وزميله الهولندي كودي غاكبو خلال مواجهة نوتنغهام فورست يوم الأحد، واصفاً الفوز بهدف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في اللحظات الأخيرة بأنه "واحدة من أكبر عمليات السرقة" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة استبدال مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت لصلاح في الدقيقة 77، حيث بدا اللاعب المصري مبتسماً بعد خروجه من الملعب.

وقال كاراغر في تصريحاته التي نقلتها صحيفة التلغراف البريطانية: "البديل ريو نغوموها قدم أداءً أفضل في 15 دقيقة مما قدمه صلاح وغاكبو، وغير مجرى المباراة، ويجب أن يكون أساسياً في المباريات المقبلة."

وأضاف: "لا يوجد فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يضاهي ليفربول في تسجيل أهداف الفوز في اللحظات الأخيرة."

 
