كاراغر يهاجم صلاح وغاكبو بعد فوز ليفربول

انتقد نجم السابق جيمي كاراغر أداء النجم المصري وزميله كودي غاكبو خلال مواجهة نوتنغهام فورست ، واصفاً الفوز بهدف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في اللحظات الأخيرة بأنه "واحدة من أكبر عمليات السرقة" في تاريخ هذا الموسم.

وشهدت المباراة استبدال مدرب ليفربول الهولندي لصلاح في الدقيقة 77، حيث بدا اللاعب المصري مبتسماً بعد خروجه من الملعب.

وقال كاراغر في تصريحاته التي نقلتها صحيفة التلغراف : "البديل ريو نغوموها قدم أداءً أفضل في 15 دقيقة مما قدمه صلاح وغاكبو، وغير مجرى المباراة، ويجب أن يكون أساسياً في المباريات المقبلة."

وأضاف: "لا يوجد فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يضاهي ليفربول في تسجيل أهداف الفوز في اللحظات الأخيرة."