15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
رياضة
الأهلي السعودي يحسم مستقبل فراس البريكان
Lebanon 24
23-02-2026
|
00:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتخذت إدارة
النادي الأهلي السعودي
قرارًا بشأن مستقبل مهاجم الفريق
فراس البريكان
، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها خلال الفترة الحالية.
وكان البريكان انضم إلى صفوف "الراقي" عام 2023 بعقد يمتد خمسة أعوام، قبل أن يتم الاتفاق على تمديده لفترة إضافية، في إطار توجه النادي نحو تعزيز الاستقرار الفني والحفاظ على العناصر المؤثرة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فإن إدارة شركة الأهلي السعودي تتجه إلى تمديد عقد اللاعب حتى صيف 2031، في خطوة تهدف إلى تأمين استمرارية المهاجم الدولي ضمن مشروع الفريق. (إرم نيوز)
تابع
