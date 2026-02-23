الأهلي السعودي يحسم مستقبل فراس البريكان

اتخذت إدارة قرارًا بشأن مستقبل مهاجم الفريق ، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها خلال الفترة الحالية.



وكان البريكان انضم إلى صفوف "الراقي" عام 2023 بعقد يمتد خمسة أعوام، قبل أن يتم الاتفاق على تمديده لفترة إضافية، في إطار توجه النادي نحو تعزيز الاستقرار الفني والحفاظ على العناصر المؤثرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فإن إدارة شركة الأهلي السعودي تتجه إلى تمديد عقد اللاعب حتى صيف 2031، في خطوة تهدف إلى تأمين استمرارية المهاجم الدولي ضمن مشروع الفريق. (إرم نيوز)



