رياضة

الأهلي السعودي يحسم مستقبل فراس البريكان

Lebanon 24
23-02-2026 | 00:58
الأهلي السعودي يحسم مستقبل فراس البريكان
اتخذت إدارة النادي الأهلي السعودي قرارًا بشأن مستقبل مهاجم الفريق فراس البريكان، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها خلال الفترة الحالية.

وكان البريكان انضم إلى صفوف "الراقي" عام 2023 بعقد يمتد خمسة أعوام، قبل أن يتم الاتفاق على تمديده لفترة إضافية، في إطار توجه النادي نحو تعزيز الاستقرار الفني والحفاظ على العناصر المؤثرة. 
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فإن إدارة شركة الأهلي السعودي تتجه إلى تمديد عقد اللاعب حتى صيف 2031، في خطوة تهدف إلى تأمين استمرارية المهاجم الدولي ضمن مشروع الفريق. (إرم نيوز) 

مواضيع ذات صلة
الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى رونالدو
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24

النادي الأهلي السعودي

النادي الأهلي

فراس البريكان

إدارة النادي

نادي الأهلي

السعود

سعودي

سعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-23
Lebanon24
03:16 | 2026-02-23
Lebanon24
23:00 | 2026-02-22
Lebanon24
16:00 | 2026-02-22
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22
Lebanon24
11:55 | 2026-02-22
