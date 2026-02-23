تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هل ألغى كريم بنزيما متابعة حسام عوار؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 03:16
A-
A+
هل ألغى كريم بنزيما متابعة حسام عوار؟
هل ألغى كريم بنزيما متابعة حسام عوار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تداولت تقارير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم الهلال السعودي، ألغى متابعة زميله السابق حسام عوار، لاعب الاتحاد، على منصة "إنستغرام"، عقب المناكفات التي شهدها كلاسيكو الفريقين في دوري روشن للمحترفين.

وكان بنزيما لعب إلى جانب عوار في صفوف الاتحاد، قبل انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أزمة مع إدارة "العميد" بشأن تجديد عقده، الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليقرر فسخه بالتراضي والانضمام إلى "الزعيم".
 
وشهدت مواجهة الهلال والاتحاد، التي انتهت بالتعادل 1-1، احتكاكات بين اللاعبين، خاصة بعد تسجيل عوار هدف التعادل في الدقيقة 53، إثر تقدم الهلال بهدف مبكر عبر مالكوم في الدقيقة الخامسة. 

وخلال اللقاء، ظهرت بعض المناوشات بين بنزيما وعوار، وكاد الأمر يتطور إلى اشتباك في إحدى اللقطات، وانتشرت صور عبر منصة "إكس" تزعم إلغاء بنزيما متابعة عوار، إلا أن مراجعة حساب اللاعب الفرنسي أظهرت استمرار المتابعة المتبادلة بين الطرفين، دون أي تغيير. (إرم نيوز) 

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعثر مفاجئ في صفقة انتقال كريم بنزيما إلى الهلال
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"كريم في معقل ‌الزعيم".. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع كريم بنزيما رسميا
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استبعاده من غناء تتر مسلسلها.. رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الهلال السعودي

كريم بنزيما

دوري روشن

كلاسيكو

الهلال

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-23
Lebanon24
00:58 | 2026-02-23
Lebanon24
23:00 | 2026-02-22
Lebanon24
16:00 | 2026-02-22
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22
Lebanon24
11:55 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24