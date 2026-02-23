هل ألغى كريم بنزيما متابعة حسام عوار؟

تداولت تقارير عبر أن الفرنسي ، نجم ، ألغى متابعة زميله السابق حسام عوار، لاعب الاتحاد، على منصة "إنستغرام"، عقب المناكفات التي شهدها الفريقين في للمحترفين.



وكان لعب إلى جانب عوار في صفوف الاتحاد، قبل انتقاله إلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أزمة مع إدارة "العميد" بشأن تجديد عقده، الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليقرر فسخه بالتراضي والانضمام إلى "الزعيم".

وشهدت مواجهة الهلال والاتحاد، التي انتهت بالتعادل 1-1، احتكاكات بين اللاعبين، خاصة بعد تسجيل عوار هدف التعادل في الدقيقة 53، إثر تقدم الهلال بهدف مبكر عبر مالكوم في الدقيقة الخامسة.



وخلال اللقاء، ظهرت بعض المناوشات بين بنزيما وعوار، وكاد الأمر يتطور إلى اشتباك في إحدى اللقطات، وانتشرت صور عبر منصة "إكس" تزعم إلغاء بنزيما متابعة عوار، إلا أن مراجعة حساب اللاعب الفرنسي أظهرت استمرار المتابعة المتبادلة بين الطرفين، دون أي تغيير. (إرم نيوز)



