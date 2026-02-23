تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
تعليق مثير لأرتيتا بشأن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
23-02-2026
|
04:49
photos
تحدث مدرب
آرسنال
ميكيل أرتيتا في تصريحات أعقبت فوز فريقه بالديربي اللندني أمام
توتنهام
في
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
وقال أرتيتا في تصريحاته: "أنا سعيد للغاية وفخور جدا بالطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة، المبادرة والجودة التي أظهرناها لنحقق الفوز بهذه الطريقة هذه هي روعة
كرة القدم
".
وواصل أرتيتا: "هذا هو
الدوري الإنجليزي الممتاز
والمنافسة ستمتد حتى النهاية بالتأكيد تبقت عشر مباريات في الدوري والطريق لا يزال طويلا".
واستطرد: "يبدو الأمر وكأنه نهاية العالم لكن بعد ذلك تتاح لك
فرصة أخرى
، وهذا هو جمال الأمر في ملعب صعب ضد منافسينا ونرى كم يعني هذا لنا في الدوري ولجميع مشجعينا".
وأكد: "نرفع معنويات الجميع فورا الآن علينا أن نظهر معدننا الحقيقي، الأمر يتعلق بالروح القتالية وكيفية التعامل مع اللحظات الصعبة يمكنك أن تلقي نظرة وتحلل، هل ستحدد هذه المباراة مصير موسمنا أم أنها فرصة لتغيير مساره؟".
وأتم أرتيتا تصريحاته بشأن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز: "أردنا كتابة هذا الفصل، وقد نجحنا في ذلك اليوم". (روسيا اليوم)
