تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مفاجأة كبيرة... هل سينتقل سيميوني إلى تدريب "إنتر ميلان"؟
Lebanon 24
23-02-2026
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت قناة "El Chiringuito"
الإسبانية
، أن المدرب
الأرجنتيني دييغو
سيميوني، أبرم اتفاقاً مبدئياً مع نادي "
إنتر
ميلان
" الإيطاليّ، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.
وأوضحت أنّ "سيميوني، الذي اشتهر بقيادته لفريق
أتلتيكو مدريد
ونجاحاته الكبيرة على الصعيدين المحلي والقاري، وقع على ما يُعرف بـ"ما قبل العقد" مع النادي
الإيطالي
، وهي خطوة تؤكد اهتمام الطرفين بإتمام التعاقد رسمياً بمجرد انتهاء التزامات المدرب الحالية". (الامارات 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنتر ميلان يهزم ليتشي بهدفين ويوسع الفارق مع ميلان
Lebanon 24
إنتر ميلان يهزم ليتشي بهدفين ويوسع الفارق مع ميلان
23/02/2026 17:35:49
23/02/2026 17:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
23/02/2026 17:35:49
23/02/2026 17:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
23/02/2026 17:35:49
23/02/2026 17:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُدرّب كلوب "ريال مدريد"؟
Lebanon 24
هل يُدرّب كلوب "ريال مدريد"؟
23/02/2026 17:35:49
23/02/2026 17:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرجنتيني دييغو
دييغو سيميوني
أتلتيكو مدريد
الإسبانية
الأرجنتين
الامارات
أرجنتيني
الإيطالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
Lebanon 24
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
10:22 | 2026-02-23
23/02/2026 10:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية الحرس القديم في ريال مدريد.. وبداية مشروع جديد
Lebanon 24
نهاية الحرس القديم في ريال مدريد.. وبداية مشروع جديد
09:32 | 2026-02-23
23/02/2026 09:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل إل مينتشو... تأجيل 4 مباريات كرة قدم في المكسيك
Lebanon 24
بعد مقتل إل مينتشو... تأجيل 4 مباريات كرة قدم في المكسيك
05:56 | 2026-02-23
23/02/2026 05:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق مثير لأرتيتا بشأن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
تعليق مثير لأرتيتا بشأن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي
04:49 | 2026-02-23
23/02/2026 04:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألغى كريم بنزيما متابعة حسام عوار؟
Lebanon 24
هل ألغى كريم بنزيما متابعة حسام عوار؟
03:16 | 2026-02-23
23/02/2026 03:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
Lebanon 24
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
15:00 | 2026-02-22
22/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:22 | 2026-02-23
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
09:32 | 2026-02-23
نهاية الحرس القديم في ريال مدريد.. وبداية مشروع جديد
05:56 | 2026-02-23
بعد مقتل إل مينتشو... تأجيل 4 مباريات كرة قدم في المكسيك
04:49 | 2026-02-23
تعليق مثير لأرتيتا بشأن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي
03:16 | 2026-02-23
هل ألغى كريم بنزيما متابعة حسام عوار؟
00:58 | 2026-02-23
الأهلي السعودي يحسم مستقبل فراس البريكان
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 17:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 17:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 17:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24