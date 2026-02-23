مفاجأة كبيرة... هل سينتقل سيميوني إلى تدريب "إنتر ميلان"؟

كشفت قناة "El Chiringuito" ، أن المدرب سيميوني، أبرم اتفاقاً مبدئياً مع نادي " " الإيطاليّ، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.



وأوضحت أنّ "سيميوني، الذي اشتهر بقيادته لفريق ونجاحاته الكبيرة على الصعيدين المحلي والقاري، وقع على ما يُعرف بـ"ما قبل العقد" مع النادي ، وهي خطوة تؤكد اهتمام الطرفين بإتمام التعاقد رسمياً بمجرد انتهاء التزامات المدرب الحالية". (الامارات 24)

