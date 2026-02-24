تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

التزاماً بروحانية شهر رمضان.. لامين توقف عن تشغيل الموسيقى لزملائه

Lebanon 24
24-02-2026 | 14:00
A-
A+
التزاماً بروحانية شهر رمضان.. لامين توقف عن تشغيل الموسيقى لزملائه
التزاماً بروحانية شهر رمضان.. لامين توقف عن تشغيل الموسيقى لزملائه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف نجم وسط نادي برشلونة، بيدري، عن تفاصيل جديدة تتعلق بزميله الشاب لامين جمال وتغيير عاداته داخل غرفة ملابس الفريق "الكاتالوني" مع حلول شهر رمضان المبارك.
 
وخلال استضافته في برنامج "إل هورميغيرو" الشهير على قناة "أنتينا 3" الإسبانية، أوضح بيدري أن لامين جمال هو الشخص المسؤول عادةً عن اختيار وتشغيل الموسيقى لتحفيز زملائه في غرف الملابس، إلا أنه قرر التوقف تماماً عن هذه العادة حالياً احتراماً لروحانية شهر رمضان.

وعلى الصعيد الميداني، خاض لامين جمال أولى مبارياته في الشهر الفضيل ضد فريق ليفانتي ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت نهاراً على ملعب "كامب نو". ورغم التزامه بفريضة الصيام، شارك النجم ذو الـ18 عاماً بصفة أساسية وقدم أداءً لافتاً وضعه بين أبرز نجوم اللقاء.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة للامين جمال عقب انتهاء الإحماء الأخير؛ فبينما توجه زملائه في الفريق لشرب الماء قبل انطلاق الصافرة، بقي لامين وحيداً قرب دائرة منتصف الملعب، وبدا وهو يتلو آيات من القرآن الكريم أو يدعو الله، في مشهد جسد تمسكه بشعائره الدينية وسط أجواء المنافسة العالمية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لامين جمال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. كيف تفقد الوزن بنجاح؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حواجز وتدقيق هويات عند أبواب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

الدوري الإسباني

نادي برشلونة

الإسبانية

الدينية

برشلونة

الكريم

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-24
Lebanon24
13:01 | 2026-02-24
Lebanon24
10:18 | 2026-02-24
Lebanon24
09:09 | 2026-02-24
Lebanon24
08:17 | 2026-02-24
Lebanon24
07:03 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24