التزاماً بروحانية شهر رمضان.. لامين توقف عن تشغيل الموسيقى لزملائه

كشف نجم وسط ، ، عن تفاصيل جديدة تتعلق بزميله الشاب لامين جمال وتغيير عاداته داخل غرفة ملابس الفريق "الكاتالوني" مع حلول شهر المبارك.

وخلال استضافته في برنامج "إل هورميغيرو" الشهير على قناة "أنتينا 3" ، أوضح بيدري أن لامين جمال هو الشخص المسؤول عادةً عن اختيار وتشغيل الموسيقى لتحفيز زملائه في غرف الملابس، إلا أنه قرر التوقف تماماً عن هذه العادة حالياً احتراماً لروحانية شهر رمضان.



وعلى الصعيد الميداني، خاض لامين جمال أولى مبارياته في الشهر الفضيل ضد فريق ليفانتي ضمن الجولة الـ25 من ، والتي أقيمت نهاراً على ملعب "كامب نو". ورغم التزامه بفريضة الصيام، شارك النجم ذو الـ18 عاماً بصفة أساسية وقدم أداءً لافتاً وضعه بين أبرز نجوم اللقاء.



وقد تداول ناشطون عبر مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة للامين جمال عقب انتهاء الإحماء الأخير؛ فبينما توجه زملائه في الفريق لشرب الماء قبل انطلاق الصافرة، بقي لامين وحيداً قرب دائرة منتصف الملعب، وبدا وهو يتلو آيات من القرآن أو يدعو الله، في مشهد جسد تمسكه بشعائره وسط أجواء المنافسة العالمية.



