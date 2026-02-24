تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
حكيمي: اتهامي بالاغتصاب زائف وأنتظر المحاكمة لتظهر الحقيقة
Lebanon 24
24-02-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الدولي
المغربي
أشرف حكيمي، مدافع نادي
باريس سان جيرمان الفرنسي
، براءته التامة من تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، معتبراً أن مجرد توجيه الاتهام بات كافياً في الوقت الراهن لإحالة أي شخص إلى المحاكمة.
وجاء تعليق حكيمي رداً على تقارير إذاعة "فرانس إنفو" التي أكدت مثوله المرتقب أمام
القضاء
، حيث وصف الادعاءات بأنها كيدية وباطلة، مشيراً إلى أن كل المعطيات تثبت زيفها.
وتعود القضية إلى
أغسطس
2025، حين طلبت
النيابة العامة
الفرنسية
في نانتير إحالة حكيمي للمحاكمة بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، إثر اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً زعمت تعرضها للاعتداء في منزله ببولوني-بيانكور.
وشدد حكيمي على أن هذا النوع من الإجراءات يظلم الأبرياء ويسيء للضحايا الحقيقيين، مؤكداً أنه ينتظر جلسات المحاكمة بكل هدوء وثقة لتظهر الحقيقة للعلن وتنكشف الادعاءات الكاذبة التي طالته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
Lebanon 24
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
25/02/2026 02:06:05
25/02/2026 02:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهم اغتصاب وعنف.. محاكمة نجل ولية عهد النرويج
Lebanon 24
بتهم اغتصاب وعنف.. محاكمة نجل ولية عهد النرويج
25/02/2026 02:06:05
25/02/2026 02:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
Lebanon 24
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
25/02/2026 02:06:05
25/02/2026 02:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لا غياب عن كأس العالم.. حقيقة إيقاف أشرف حكيمي ومدرب السنغال
Lebanon 24
لا غياب عن كأس العالم.. حقيقة إيقاف أشرف حكيمي ومدرب السنغال
25/02/2026 02:06:05
25/02/2026 02:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
باريس سان جيرمان الفرنسي
نادي باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
النيابة العامة
سان جيرمان
أشرف حكيم
الفرنسية
النيابة
تابع
قد يعجبك أيضاً
التزاماً بروحانية شهر رمضان.. لامين توقف عن تشغيل الموسيقى لزملائه
Lebanon 24
التزاماً بروحانية شهر رمضان.. لامين توقف عن تشغيل الموسيقى لزملائه
14:00 | 2026-02-24
24/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رداً على "المشككين".. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026
Lebanon 24
رداً على "المشككين".. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026
13:01 | 2026-02-24
24/02/2026 01:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا
Lebanon 24
قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا
10:18 | 2026-02-24
24/02/2026 10:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
Lebanon 24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
09:09 | 2026-02-24
24/02/2026 09:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
Lebanon 24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
08:17 | 2026-02-24
24/02/2026 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
05:49 | 2026-02-24
24/02/2026 05:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب إيران... ماذا كشفت صور الأقمار الصناعيّة عما تقوم به أميركا؟
Lebanon 24
قرب إيران... ماذا كشفت صور الأقمار الصناعيّة عما تقوم به أميركا؟
06:14 | 2026-02-24
24/02/2026 06:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديدات باستهداف البنية التحتية في لبنان.. توضيح من مسؤول إسرائيلي
Lebanon 24
بعد تهديدات باستهداف البنية التحتية في لبنان.. توضيح من مسؤول إسرائيلي
10:34 | 2026-02-24
24/02/2026 10:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود.. منخفض جوي نحو لبنان والثلوج إلى 900 متر في هذا اليوم
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود.. منخفض جوي نحو لبنان والثلوج إلى 900 متر في هذا اليوم
03:29 | 2026-02-24
24/02/2026 03:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2026-02-24
التزاماً بروحانية شهر رمضان.. لامين توقف عن تشغيل الموسيقى لزملائه
13:01 | 2026-02-24
رداً على "المشككين".. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026
10:18 | 2026-02-24
قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا
09:09 | 2026-02-24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
08:17 | 2026-02-24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
07:03 | 2026-02-24
قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد
فيديو
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
13:36 | 2026-02-24
25/02/2026 02:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
25/02/2026 02:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
25/02/2026 02:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24