تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

حكيمي: اتهامي بالاغتصاب زائف وأنتظر المحاكمة لتظهر الحقيقة

Lebanon 24
24-02-2026 | 16:00
A-
A+
حكيمي: اتهامي بالاغتصاب زائف وأنتظر المحاكمة لتظهر الحقيقة
حكيمي: اتهامي بالاغتصاب زائف وأنتظر المحاكمة لتظهر الحقيقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، براءته التامة من تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، معتبراً أن مجرد توجيه الاتهام بات كافياً في الوقت الراهن لإحالة أي شخص إلى المحاكمة.
 
وجاء تعليق حكيمي رداً على تقارير إذاعة "فرانس إنفو" التي أكدت مثوله المرتقب أمام القضاء، حيث وصف الادعاءات بأنها كيدية وباطلة، مشيراً إلى أن كل المعطيات تثبت زيفها.

وتعود القضية إلى أغسطس 2025، حين طلبت النيابة العامة الفرنسية في نانتير إحالة حكيمي للمحاكمة بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، إثر اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً زعمت تعرضها للاعتداء في منزله ببولوني-بيانكور.
 
وشدد حكيمي على أن هذا النوع من الإجراءات يظلم الأبرياء ويسيء للضحايا الحقيقيين، مؤكداً أنه ينتظر جلسات المحاكمة بكل هدوء وثقة لتظهر الحقيقة للعلن وتنكشف الادعاءات الكاذبة التي طالته.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهم اغتصاب وعنف.. محاكمة نجل ولية عهد النرويج
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في أولى جلسات محاكمته... ماذا ينتظر مادورو؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لا غياب عن كأس العالم.. حقيقة إيقاف أشرف حكيمي ومدرب السنغال
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

باريس سان جيرمان الفرنسي

نادي باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

النيابة العامة

سان جيرمان

أشرف حكيم

الفرنسية

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-24
Lebanon24
13:01 | 2026-02-24
Lebanon24
10:18 | 2026-02-24
Lebanon24
09:09 | 2026-02-24
Lebanon24
08:17 | 2026-02-24
Lebanon24
07:03 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24