رسمياً.. لاعب مغربي من جيل "نصف نهائي المونديال" يعلن اعتزاله دولياً

فاجأ النجم ، وأحد أبرز صانعي ملحمة "قطر 2022"، الجماهير الرياضية بإعلان اعتزاله اللعب دولياً، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات 2026.

ويأتي هذا القرار الصادم في وقت كان يترقب فيه المشجعون رؤية الحرس القديم يقود "أسود الأطلس" في المونديال القادم، إلا أن اللاعب فضّل وضع حد لمسيرته مع المنتخب في ذروة عطائه الدولي.



ويُعد اللاعب المعتزل ركيزة أساسية في التشكيلة التي حققت الإنجاز التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي مونديال قطر، حيث ساهمت خبرته الميدانية في تعزيز مكانة كقوة كروية عالمية.

وبحسب التقارير، فإن هذا الاعتزال يفتح الباب أمام تساؤلات حول البدلاء القادرين على سد الفراغ الذي سيتركه نجم بهذا الحجم في قائمة المدرب وليد الركراكي قبل المعترك العالمي المرتقب.



