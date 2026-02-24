رداً على "المشككين".. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026

أكدت رئيسة ، كلاوديا ، جاهزية بلادها التامة لاستضافة نهائيات 2026، بالاشتراك مع وكندا، نافيةً وجود أي مخاوف حقيقية تتعلق بسلامة المشجعين والوفود المشاركة.

وجاءت تصريحات شينباوم رداً على تقارير وشكوك أثيرت أخيراً حول الوضع الأمني في بعض الولايات المكسيكية التي ستستضيف المباريات، حيث شددت على أن الحكومة تعمل بتنسيق مكثف لضمان تجربة آمنة وسلسة للجميع.



وأوضحت الرئيسة أن المكسيك تمتلك خبرة تاريخية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لتطوير البنية التحتية وتأمين الملاعب والمدن المضيفة.

كما اعتبرت أن المونديال يمثل فرصة ذهبية لإظهار الوجه الحضاري والسياحي للمكسيك، مؤكدة أن "السلامة مضمونة" وأن بلادها ستكون على قدر المسؤولية في استضافة هذا العرس الكروي العالمي.







