Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

رداً على "المشككين".. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:01
رداً على المشككين.. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026
رداً على المشككين.. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026 photos 0
أكدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، جاهزية بلادها التامة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، نافيةً وجود أي مخاوف حقيقية تتعلق بسلامة المشجعين والوفود المشاركة.
 
وجاءت تصريحات شينباوم رداً على تقارير وشكوك أثيرت أخيراً حول الوضع الأمني في بعض الولايات المكسيكية التي ستستضيف المباريات، حيث شددت على أن الحكومة تعمل بتنسيق مكثف لضمان تجربة آمنة وسلسة للجميع.

وأوضحت الرئيسة أن المكسيك تمتلك خبرة تاريخية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لتطوير البنية التحتية وتأمين الملاعب والمدن المضيفة.
 
كما اعتبرت أن المونديال يمثل فرصة ذهبية لإظهار الوجه الحضاري والسياحي للمكسيك، مؤكدة أن "السلامة مضمونة" وأن بلادها ستكون على قدر المسؤولية في استضافة هذا العرس الكروي العالمي.



