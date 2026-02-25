تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ماروتا ينفي اتفاق سيميوني.. إنتر يتمسك بكريستيان كيفو بعد الخروج الأوروبي

Lebanon 24
25-02-2026 | 00:17
ماروتا ينفي اتفاق سيميوني.. إنتر يتمسك بكريستيان كيفو بعد الخروج الأوروبي
نفى رئيس إنتر جوسيبي ماروتا ما تردد بشأن وجود اتفاق مع دييجو سيميوني لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بعد تصاعد الشائعات عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت هذه الأنباء بعد المفاجأة الكبيرة التي فجرها بودو جليمت النرويجي بإقصاء إنتر من البطولة.

وقال ماروتا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إن الحديث عن التعاقد مع سيميوني "مجرد شائعات" لا تستحق النقاش، مؤكداً أن النادي راضٍ جداً عن كريستيان كيفو، ومشيراً إلى أن الحظ جزء من كرة القدم لكن المدرب يثبت جدارته بقيادة إنتر.
دوري أبطال أوروبا

سكاي سبورت

كرة القدم

النرويج

إيطاليا

أوروبا

النقاش

