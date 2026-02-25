تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
ماروتا ينفي اتفاق سيميوني.. إنتر يتمسك بكريستيان كيفو بعد الخروج الأوروبي
Lebanon 24
25-02-2026
|
00:17
نفى رئيس
إنتر
جوسيبي ماروتا ما تردد بشأن وجود اتفاق مع دييجو سيميوني لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بعد تصاعد الشائعات عقب الخروج من
دوري أبطال أوروبا
.
وجاءت هذه الأنباء بعد المفاجأة الكبيرة التي فجرها بودو جليمت النرويجي بإقصاء إنتر من البطولة.
وقال ماروتا لشبكة "
سكاي سبورت
إيطاليا
" إن الحديث عن التعاقد مع سيميوني "مجرد شائعات" لا تستحق
النقاش
، مؤكداً أن النادي راضٍ جداً عن كريستيان كيفو، ومشيراً إلى أن الحظ جزء من
كرة القدم
لكن المدرب يثبت جدارته بقيادة إنتر.
