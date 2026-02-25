ماروتا ينفي اتفاق سيميوني.. إنتر يتمسك بكريستيان كيفو بعد الخروج الأوروبي

نفى رئيس جوسيبي ماروتا ما تردد بشأن وجود اتفاق مع دييجو سيميوني لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بعد تصاعد الشائعات عقب الخروج من .



وجاءت هذه الأنباء بعد المفاجأة الكبيرة التي فجرها بودو جليمت النرويجي بإقصاء إنتر من البطولة.



وقال ماروتا لشبكة " " إن الحديث عن التعاقد مع سيميوني "مجرد شائعات" لا تستحق ، مؤكداً أن النادي راضٍ جداً عن كريستيان كيفو، ومشيراً إلى أن الحظ جزء من لكن المدرب يثبت جدارته بقيادة إنتر.

