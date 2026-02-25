تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بالأرقام: هذه ثروة رونالدو.. وهكذا ساهمت جورجينا بها

Lebanon 24
25-02-2026 | 00:43
بالأرقام: هذه ثروة رونالدو.. وهكذا ساهمت جورجينا بها
بالأرقام: هذه ثروة رونالدو.. وهكذا ساهمت جورجينا بها photos 0
كشفت مجلة "فوربس" عن تفاصيل النمو الهائل في ثروة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي لتصل في عام 2026 إلى نحو 1.4 مليار دولار. وأشارت المجلة إلى أن ثروته تضاعفت أكثر من أربع مرات منذ بداية علاقته مع جورجينا رودريغيز عام 2016، حين كانت تقدر بنحو 320 مليون دولار فقط.

ويُعزى هذا النمو إلى مزيج من النجاح المهني داخل الملاعب عبر عقود احتراف كبرى مع أندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وصولاً إلى انتقاله إلى نادي النصر السعودي عام 2023، إضافة إلى استراتيجية مالية ذكية تشمل:

- استثمارات عقارية وفنادق دولية في مواقع استراتيجية.

- علامات تجارية في الموضة والعطور تحمل اسمه.

- عائدات تسويقية ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد متابعيه المليار، مما يعزز قيمته كوجه دعائي عالمي.

وبحسب التقرير، فقد وصلت ثروته إلى 500 مليون دولار عام 2020، ثم 600 مليون عام 2022، ليقفز بعد انتقاله إلى النصر إلى 800 مليون عام 2023، قبل أن يتجاوز حاجز المليار عام 2024 ويستقر عند 1.4 مليار في 2026. (روسيا اليوم)
البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد

روسيا اليوم

ريال مدريد

البرتغالي

مانشستر

السعود

