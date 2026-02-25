تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
كرة السلة.. شباب البترون يهزم العراق وديًا
Lebanon 24
25-02-2026
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق نادي "شباب
البترون
" فوزاً على المنتخب
العراقي
بنتيجة "75 - 64" في مباراة ودية بكرة السلة أُقيمت على ملعب "مجمع
نهاد
نوفل".
وبرز من "شباب البترون" داريوس هول بتسجيله 30 نقطة، وديزي
واشنطن
مع 27 نقطة.
ومن المنتخب العراقي، سجل
علي الموسوي
19 نقطة، ومحمد زوكي 10 نقاط.
وتندرج المباراة ضمن تحضيرات المنتخب العراقي لنوافذ تصفيات
كأس العالم
أمام
سوريا
والأردن، فيما يستعد "شباب البترون" لمبارياته المقبلة في الدوري اللبناني أمام "الشانفيل" و"المركزية" و"هومنتمن".
