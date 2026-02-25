كرة السلة.. شباب البترون يهزم العراق وديًا

حقق نادي "شباب " فوزاً على المنتخب بنتيجة "75 - 64" في مباراة ودية بكرة السلة أُقيمت على ملعب "مجمع نوفل".



وبرز من "شباب البترون" داريوس هول بتسجيله 30 نقطة، وديزي مع 27 نقطة.



ومن المنتخب العراقي، سجل 19 نقطة، ومحمد زوكي 10 نقاط.



وتندرج المباراة ضمن تحضيرات المنتخب العراقي لنوافذ تصفيات أمام والأردن، فيما يستعد "شباب البترون" لمبارياته المقبلة في الدوري اللبناني أمام "الشانفيل" و"المركزية" و"هومنتمن".

