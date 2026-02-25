تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-02-2026 | 04:30
A-
A+
من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟
من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتصاعد الأزمة بين المغرب والسنغال على خلفية مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، وذلك عقب اقتحام مشجعين من السنغال الملعب، ما اشعل المباراة، وأدّى في نهاية المطاف إلى توقيف 19 مشجعا 18 منهم من السنغال، وسجنهم في المغرب، لتتصاعد التوترات منذ ذلك الحين. فما بدأ كفوضى مدرجات في نهائي كأس إفريقيا، بات يحمل ملامح ملفّ يتجاوز الرياضة. تصريحات رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو تحت قبة الجمعية الوطنية، واعتباره أن القضية "تجاوزت النطاق الرياضي البحت"، تعني أن داكار بدأت تتعامل مع الأحكام الصادرة بحق 18 مشجعاً سنغالياً في المغرب كمسألة رأي عام وسيادة وكرامة وطنية، لا كحادث شغب فقط.
 
خياران امام المغرب
وفي تصريحاته، كشف سونكو أن وزير العدل السنغالي يعمل حاليًا على فحص كافة الخيارات القانونية، بما في ذلك تقديم "استئناف" على الأحكام. ووضع رئيس الوزراء السنغالي السلطات المغربية أمام مسارين لا ثالث لهما لإنهاء الأزمة، الأول يتمثل في صدور "عفو ملكي" شامل عن المشجعين، وهو ما رحب به سونكو مسبقًا.أما الخيار الثاني فهو تفعيل الاتفاقيات الثنائية لترحيل السجناء، لمطالبة المغرب بنقل المشجعين إلى السنغال لقضاء عقوباتهم في بلدهم وبين ذويهم.

وختم سونكو: "إذا قررت السلطات المغربية منح العفو، فسوف نرحب بذلك. وإلا، فهناك اتفاقيات ثنائية بين بلدينا تسمح لنا بطلب إعادة مواطنينا إلى الوطن حتى يتمكنوا من قضاء أحكامهم في السنغال".
 
هل يمكن أن يتطور الملف إلى أزمة سياسية بين البلدين؟
رياضياً، الأزمة مفهومة في سياق نهائي مشحون انتهى بتدخلات أمنية وفوضى واقتحام للميدان. لكن سياسياً، ما يرفع منسوب الحساسية هو أن سونكو كشف عن استنفاد قنوات الاتصال العليا، بما فيها تواصل بين الرئيس السنغالي والعاهل المغربي، إضافة إلى اتصالات حكومية مباشرة، ما يعني أن الملف انتقل فعلاً إلى مستوى الدولة-الدولة، ولو تحت عنوان "قضية مشجعين".

حتى الآن المعطيات تشير إلى أنها أقرب إلى أزمة دبلوماسية مضبوطة وليست قطيعة سياسية. السبب أن الطرف السنغالي نفسه ترك باب الحل مفتوحاً عبر مسارين واضحين "عفو ملكي" أو "تفعيل الاتفاقيات الثنائية لنقل المحكومين إلى السنغال لقضاء العقوبة". طرح هذه المخارج يعني أن داكار لا تريد كسر العلاقة، بل تريد مخرجاً يحفظ ماء الوجه داخلياً. في المقابل، إذا طال الملف من دون تسوية، أو تحوّل إلى حملة إعلامية وشعبية متبادلة، أو دخلت عليه سرديات "الاستهداف" و"الإهانة الوطنية"، فقد يتدحرج من أزمة رياضية-قضائية إلى توتر سياسي أوسع، خصوصاً أن كرة القدم في إفريقيا ليست مجرد لعبة، بل مساحة تمثيل وطني وهوية جماهيرية. عندها قد نرى انعكاسات على الخطاب الرسمي، وعلى التعاون الرياضي، وربما على مناخ العلاقات الثنائية مؤقتاً، حتى لو لم تصل الأمور إلى إجراءات سياسية كبيرة.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
السنغال تتوّج بكأس أمم إفريقيا على حساب المغرب
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
واقعة السنغال والمغرب تتكرر في مصر اليكم ما جرى
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"مارينيرا" تشعل توتراً جديداً.. هل ستبدأ حرب روسيا ضدّ أميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

نهائي كأس

كرة القدم

دبلوماسي

المغربي

أفريقيا

الثنائي

الرياض

المغرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-02-25
Lebanon24
03:36 | 2026-02-25
Lebanon24
02:40 | 2026-02-25
Lebanon24
01:50 | 2026-02-25
Lebanon24
00:43 | 2026-02-25
Lebanon24
00:17 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24