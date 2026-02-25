تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

الاتحاد المغربي يحسم الجدل.. نفي رسمي لرحيل الركراكي

Lebanon 24
25-02-2026 | 03:36
الاتحاد المغربي يحسم الجدل.. نفي رسمي لرحيل الركراكي
الاتحاد المغربي يحسم الجدل.. نفي رسمي لرحيل الركراكي photos 0
أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً رسمياً نفى فيه ما تم تداوله بشأن مستقبل المدرب وليد الركراكي مع منتخب المغرب.
وجاء البيان بعد تقارير صحافية مغربية تحدثت عن اقتراب رحيل الركراكي، رغم نفي الاتحاد هذا الأمر سابقاً.

وقال الاتحاد في بيانه "ينفي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن انفصاله عن المدرب وليد الركراكي".
