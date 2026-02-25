الاتحاد المغربي يحسم الجدل.. نفي رسمي لرحيل الركراكي

أصدر بياناً رسمياً نفى فيه ما تم تداوله بشأن مستقبل المدرب مع منتخب .



وجاء البيان بعد تقارير صحافية مغربية تحدثت عن اقتراب رحيل الركراكي، رغم نفي الاتحاد هذا الأمر سابقاً.



وقال الاتحاد في بيانه "ينفي الاتحاد لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن انفصاله عن المدرب وليد الركراكي".

Advertisement