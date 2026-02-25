تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
الاتحاد المغربي يحسم الجدل.. نفي رسمي لرحيل الركراكي
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
الاتحاد المغربي
لكرة القدم
بياناً رسمياً نفى فيه ما تم تداوله بشأن مستقبل المدرب
وليد الركراكي
مع منتخب
المغرب
.
وجاء البيان بعد تقارير صحافية مغربية تحدثت عن اقتراب رحيل الركراكي، رغم نفي الاتحاد هذا الأمر سابقاً.
وقال الاتحاد في بيانه "ينفي الاتحاد
المغربي
لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن انفصاله عن المدرب وليد الركراكي".
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
Lebanon 24
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
25/02/2026 13:51:08
25/02/2026 13:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"
25/02/2026 13:51:08
25/02/2026 13:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟
Lebanon 24
ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟
25/02/2026 13:51:08
25/02/2026 13:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
Lebanon 24
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
25/02/2026 13:51:08
25/02/2026 13:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد المغربي
وليد الركراكي
قدم الأخبار
لكرة القدم
كرة القدم
المغرب
أخبار
تابع
لماذا يحلم برشلونة بخطف مرموش؟
Lebanon 24
لماذا يحلم برشلونة بخطف مرموش؟
06:09 | 2026-02-25
25/02/2026 06:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟
Lebanon 24
من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟
04:30 | 2026-02-25
25/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
02:40 | 2026-02-25
25/02/2026 02:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كرة السلة.. شباب البترون يهزم العراق وديًا
Lebanon 24
كرة السلة.. شباب البترون يهزم العراق وديًا
01:50 | 2026-02-25
25/02/2026 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: هذه ثروة رونالدو.. وهكذا ساهمت جورجينا بها
Lebanon 24
بالأرقام: هذه ثروة رونالدو.. وهكذا ساهمت جورجينا بها
00:43 | 2026-02-25
25/02/2026 12:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
06:09 | 2026-02-25
لماذا يحلم برشلونة بخطف مرموش؟
04:30 | 2026-02-25
من المدرّجات إلى الدبلوماسية.. هل تُشعل أزمة مشجعي السنغال توتراً مع المغرب؟
02:40 | 2026-02-25
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
01:50 | 2026-02-25
كرة السلة.. شباب البترون يهزم العراق وديًا
00:43 | 2026-02-25
بالأرقام: هذه ثروة رونالدو.. وهكذا ساهمت جورجينا بها
00:17 | 2026-02-25
ماروتا ينفي اتفاق سيميوني.. إنتر يتمسك بكريستيان كيفو بعد الخروج الأوروبي
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 13:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 13:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 13:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
